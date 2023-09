Hoogeveense organist in hart en nieren krijgt koninklijke onderscheiding

Vorig jaar kreeg Karel van den Berg uit Hoogeveen voor zijn inzet als organist al een erepenning. Vandaag mag hij daar een koninklijke onderscheiding aan toevoegen. De 77-jarige organist van de Goede Herderkerk in Hoogeveen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

65 jaar lang organist

Op 10-jarige leeftijd begon Van de Berg met orgelspelen. In zijn toenmalige woonplaats Nieuwkoop heeft hij 15 jaar gespeeld. Na zijn verhuizing naar Hoogeveen was hij 10 jaar betrokken als organist bij de Ichtuskerk in Hoogeveen, waarna hij organist is geworden bij de Goede Herderkerk. Van de Protestantse Kerk in Nederland krijg hij eind vorig jaar een oorkonde met erepenning vanwege zijn 65-jarig jubileum als organist.