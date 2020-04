Inwoners Westerveld protesteren tevergeefs tegen mast van KPN

Volgens de hoogste bestuursrechtbank is niet aangetoond dat de elektromagnetische straling van zendmast nadelige effecten heeft op de gezondheid van omwonenden. Belangrijk is wel dat de straling onder de blootstellingslimieten blijft van de ICNIRP, een internationale groep van wetenschappers. Volgens de Raad van State is dat bij de mast in Wateren in het geval.

Achterhaald

Onder de tegenstanders die in december in Den Haag een rechtszaak voerden, zijn drie stralingsvluchtelingen. Zij vluchtten uit Zorgvlied omdat ze hypergevoelig zijn voor straling van antennes. Zij vinden dat de gemeente Westerveld de vergunning nooit had mogen verlenen en weten niet of ze ooit nog kunnen terugkeren.

Het advies van de Gezondheidsraad uit 2009 waar de gemeente naar verwijst, is volgens hen achterhaald. In dit advies staat dat er nog steeds geen wetenschappelijke basis is om vergunningen te weigeren vanwege gevaarlijke straling. De Gezondheidsraad onderschrijft ook de limieten van de ICNIRP.

Bijensterfte

De Raad van State vindt evenmin aangetoond dat elektromagnetische straling bijensterfte veroorzaakt. Imker Dorus Liefting heeft daar bewijs voor, vertelde hij in december bij de Raad van State.

