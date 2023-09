GGZ Drenthe lanceert app: 'Helpt naasten bij ondersteunen van mensen met psychische problemen'

Je vader, moeder of misschien wel je beste vriend of vriendin. Het zou zomaar kunnen dat iemand in je sociale kring kampt met psychische problemen. Al moeilijk genoeg voor de persoon zelf, dus daarom wil je als naaste natuurlijk graag helpen. Maar hoe help je iemand eigenlijk tijdens zo'n proces? Om te helpen lanceert GGZ Drenthe daarom de NaastenApp.

Pilot geslaagd

"Het is heel intensief als bijvoorbeeld jouw vader op bed ligt, omdat hij depressief is of als je moeder stemmingswisselingen heeft, waardoor ze de ene keer wel blij en dat de andere keer niet is. Zoiets kan veel impact hebben op een gezin", vertelt Marjon Hofman van de adviesraad Naasten GGZ Drenthe. Zij was betrokken bij de ontwikkeling van de app. "Dan is het mooi dat je ergens op kan terugvallen als je het even niet meer weet."