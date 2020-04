Bloemen FC Emmen voor zorginstellingen enthousiast ontvangen

Er waren teveel bloemen om allemaal in de spelersbus mee te nemen en dus moest er een busje gehuurd worden om alle bloemen mee te nemen. In totaal 360 viooltjes, 150 orchideeën en 100 hortensia's moesten worden vervoerd naar acht zorginstelling in Drenthe. In Emmen (De Horst en De Schans), Coevorden (De Schutse), Zuidwolde (Tonckenshuys), Hoogeveen (Locatie NNCZ), Beilen (Spectrum), Aalden (De Korenhof) en Odoorn (Huize Odoorn) werden aangedaan.

Jos Schaart, coördinator Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van FC Emmen, legt uit: "Het is een rare tijd natuurlijk. Zorginstellingen mogen geen bezoek meer ontvangen en we willen ze op deze manier laten weten dat we ze niet vergeten zijn en dat ze er nog tot doen."

Zowel bij De Horst als bij De Schutse wordt de bus hartelijk ontvangen en in Emmen en Coevorden staan bewoners FC Emmen met sjaaltjes op te wachten. Ben Haverkort krijgt er een warm gevoel van: "Het is een dankbaar gebaar dat de mensen ons zwaaiend ontvangen."

Bij De Horst en De Schutse zijn ze in ieder geval erg blij met de actie van FC Emmen. "Alles is van harte welkom voor onze cliënten die nu binnen moeten blijven", laat Angelique Hilbrands van De Horst weten. "We gaan de hele Horst er blij mee maken, want we hebben zoveel bloemen gekregen, superleuk."

In Coevorden worden de bloemen met applaus ontvangen. "Dit is geweldig we worden er allemaal blij van", vertelt Rina Sommer van De Schutse. Maar er gebeuren meer acties. "We hebben allemaal kaarten gekregen, er is een zangeres geweest die voor de bewoners heeft gezongen en we hebben een grote hal, waar we nog bingo kunnen spelen. Maar dit soort acties zijn zeer welkom."