WZA: 'Spoedpatiënten zijn altijd welkom in het ziekenhuis'

Cardiologen luidden eerder deze week al de noodklok. De stilte op de SEH komt echter niet alleen door hartpatiënten die wegblijven. Ook mensen met pijn in de buik of met andere klachten blijken zich minder te melden, zegt de spoedarts. "We horen dat patiënten de zorgverleners niet willen belasten. Die hebben het al zo druk met corona-patiënten, denken ze dan."

Gescheiden patiëntstromen

"Misschien zijn mensen bang; de angst om besmet te raken is begrijpelijk, maar niet nodig." zegt Carolien Smits, physician assistent op de SEH. Het WZA heeft nu twee 'patiëntstromen' in het ziekenhuis. "Op de SEH hebben wij een extra unit gemaakt om de reguliere patiënten apart van de patiënten die verdacht worden van corona, op te vangen. Ook de wachtkamers zijn gescheiden. Verder treffen we heel zorgvuldig hygiënemaatregelen zodat patiënten geen hoger risico lopen, net als wij zelf. In de rest van het ziekenhuis hebben we ook de patiënten groepen gescheiden. Alles om het risico zo klein mogelijk te maken."

Via huisarts

Smits herkent dat patiënten niet komen omdat ze de zorg niet willen belasten. "Ze lezen overal dat we het zo druk hebben, dan willen ze met hun 'kleine' klachten ons niet lastigvallen." Toch adviseren de artsen van de SEH: bel je huisarts als je klachten hebt. Die beslist of een patiënt doorverwezen moet worden naar de SEH. De huisartsenpost, sinds vorige week gevestigd in een tent op het WZA-terrein, is ook verdeeld in corona en non-corona. Bovendien kunnen patiënten ook altijd op de poli's terecht, mocht dat nodig zijn. "Patiënten mogen ook altijd bellen met de polikliniek waar ze bekend zijn. We proberen iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn."

Altijd plek

"Wegblijven tot de klachten erger zijn, maakt het herstel misschien moeilijker", zegt Smits. De spoedarts vult aan: "We vangen spoedpatiënten áltijd op. Daar houden we plaats voor vrij. Mocht het aanbod te groot worden, dan hebben we uitwijkmogelijkheden in de regio. Samen met andere ziekenhuizen lossen we dat op."