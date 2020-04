Opening Veenhuizer frietzaak laat op zich wachten door coronavirus

Al vanaf september zijn Alida van Dellen en Jan Willems, voormalige eigenaren van Alida's Smulpaleis in Roden, bezig met het opzetten van de frietspeciaalzaak in Veenhuizen. Aanstaande zaterdag, vier april, zou het dan eindelijk zo ver zijn. Tijdens het Lentefeest van de naastgelegen brouwerij Maallust zouden de deuren van Piepers en Paupers eindelijk opengaan. Dat feest werd dertien maart afgelast, maar wanneer kunnen ze dan wel open? "Onze doelstelling is één mei", laat Willems weten. "Dat hangt natuurlijk af van de maatregelen. Op 21 april gaat het kabinet opnieuw beslissen over wat er gaat gebeuren. Dat wachten we af."

De speciaalzaak is bijna klaar. Vandaag was Willems bezig met het terras. De verbouwing kon tot zijn geluk wel doorgaan. "We werkten met één of twee mensen in de zaak en probeerden daarmee zo veel mogelijk die anderhalve meter afstand te houden."

Slagveld in horecaland

De maatregelen omtrent het coronavirus houden de horecawereld in de greep. Horeca-eigenaren moeten op last van de regering de deuren sluiten, maar de huur van het pand gaat gewoon door. De ondernemer verwacht dat hij het nog wel een tijd vol kan houden: "Al moeten de maatregelen niet veel langer duren, want dan wordt het een slagveld in horecaland." Maar mocht de horeca na 28 april weer openen en Piepers en Paupers daadwerkelijk op 1 mei opengaan, vraagt Willems zich af wat er gaat gebeuren. "Het virus kan terugkomen. Er is geen vaccin."

Desalniettemin hebben Willems en Van Dellen veel zin om de zaak te openen. "We wilden het met ons tweeën doen, maar wat we hoorden van de andere ondernemers in Veenhuizen is dat het in de zomerperiode erg druk is." Er staan daarom al een aantal mensen op de wachtlijst om er te gaan werken. Maar wanneer dat is, dat blijft dus nog even onduidelijk

