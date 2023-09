Marokkaanse gemeenschap Drenthe: 'Wij bidden voor alle overledenen en overlevenden'

"Het is een grote ramp. Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt." Aan het woord is Mohamed El Mourabit, voorzitter van de Marokaanse As- Soennah Moskee in Assen. Net als El Mourabit bekijkt de Marokkaanse gemeenschap in het Noorden vol ongeloof en verbijstering de tv-beelden na de aardbeving in Marokko.