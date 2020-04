Excuses Noord-Brabant voor opkopen Drentse stikstofruimte

Noord-Brabant wil bij Zevenbergen het Logistiek Park Moerdijk bouwen. Een transportcentrum voor weg, water en spoor. Maar het plan heeft onvoldoende stikstof-ruimte. Dus haalt Noord-Brabant die ruimte ondermeer uit Drenthe weg. Door een veehouderij in Ruinerwold op te kopen. Dat levert boze reacties op van de Drentse politiek en LTO Noord.

Excuus maar we doen het toch

Noord-Brabant heeft de betrokken provincies en minister Carola Schouten een brief gestuurd met welgemeende excuses voor de manier waarop ze dit doet. En een uitvoerige uitleg waarom. Gedeputeerde Erik van Merrienboer: "Bij de aanleg en daarna het gebruik van het Logistiek Park Moerdijk komt veel stikstof vrij. Dat is niet alleen met bronmaatregelen ter plekke op te lossen. Binnen Brabant lukt niet, want het LPM is een nieuw project en dus is daarbinnen geen reeds vergunde stikstofruimte aanwezig. Dus moeten we kijken naar andere oplossingen." En daarvoor heeft de provincie zes veehouderijen opgekocht waarvan vier buiten Noord-Brabant in Drenthe, Zeeland en Noord-Holland.

Overigens zegt Van Merrienboer van al die opgekochte stikstofruimte slechts 10 procent nodig te hebben. Dat roept de vraag op waarom er daarvoor dan toch zes bedrijven zijn opgekocht, kon dat niet minder? Bijvoorbeeld twee bedrijven opkopen binnen Brabant? Van Merrienboer is vanavond niet beschikbaar voor een reactie dus die vraag blijft.

"De overige 90 procent stikstofruimte stellen wij graag beschikbaar voor publieke doelen in de andere provincies" schrijven GS van Noord-Brabant aan Drenthe. Hoe dat moet gebeuren is ook nog niet duidelijk.

Rest van het land moet ook meedoen aan Logistiek Park Moerdijk

Overigens vindt Noord-Brabant het kopen van stikstofruimte buiten de eigen provincie gerechtvaardigd. De uitstoot van de scheepvaart van Logistiek Park Moerdijk moet volgens de provincie niet regionaal maar landelijk worden berekend.

Van Merrienboer: "Scheepvaart is één van de bronnen die zorgt voor stikstofemissie ten gevolge van Logistiek Park Moerdijk. De depositie wordt berekend met behulp van het programma Aerius. Vorig jaar is de wijze van berekening van de depositie ten gevolge van scheepvaart aangepast. Waar eerder gerekend werd tot 5 kilometer vanaf de vaarroute, is de rekenafstand nu niet meer begrensd. Hierdoor reikt de stikstofdepositie ten gevolge van Logistiek Park Moerdijk erg ver, over vrijwel geheel Nederland. De stikstofdepositie kan dus niet alleen met de inzet van één of een paar bedrijven in Noord-Brabant zelf gesaldeerd worden. Daarvoor moeten meerdere bedrijven ingezet worden op strategisch gekozen locaties verspreid over geheel Nederland."

Overigens is het de vraag of scheepvaart voor zoveel stikstofuitstoot gaat zorgen. De meeste uitstoot komt waarschijnlijk van vrachtwagens die het park via de A16 en A17 aan doen.

Maar waarom toch niet even overlegd?

Daar was volgens GS van Noord-Brabant simpelweg geen tijd voor. Op 26 mei moet bij de Raad van State worden aangetoond dat de stikstofruimte voor Moerdijk er is. Ondertussen moest er onderhandeld worden met de zes op te kopen veehouderijen, zo staat in de brief. "Wij voelden ons tot deze handelwijze genoodzaakt." En daarmee is voor Noord-Brabant de kous af.

'Dit moet je niet willen'

LTO is tegen deze manier van landjepik. "Omdat stikstofruimte bij de landbouw weg gaat en bij de industrie terecht komt. Ruimte die we in Drenthe zelf hard nodig hebben om stikstofdepostitie op Natura 2000-gebieden te verminderen.

Drents gedeputeerde Henk Jumelet en LTO Noord-voorman Jan Bloemerts keuren dit "cowboygedrag" af. "We vrezen dat boeren niet meer aan stikstofruimte kunnen komen als andere partijen die opkopen", zegt Bloemerts.

Bovendien vraag hij zich af hoe het zit met de spelregel dat verminderde stikstof in de regio ten goede moet komen aan natuurgebieden in de directe omgeving waar de stikstofneerslag het grootste effect heeft. "Dat is niet op een logistiek park in Brabant. Bovendien worden hier stikstofrechten van de landbouw uitgeruild met de industrie."

Ook de Drentse politiek is niet te spreken over de handelswijze van Noord-Brabant. Bijna alle Statenfracties in Drenthe hebben in een brief aan het college hun ongenoegen kenbaar gemaakt over de voorgenomen aankoop van Noord-Brabant.

Puzzel moet nog gelegd worden

In de brief, op initiatief van CDA en ChristenUnie, noemen de partijen de handelswijze van het college van Noord-Brabant 'een ongewenste ontwikkeling'. "Wij willen niet dat iedereen in Drenthe boerenbedrijven opkoopt om stikstofruimte te krijgen. Nu het daar wel op neer gaat komen willen we daar goede afspraken over maken. We weten ook allemaal dat we samen het stikstofprobleem op moeten lossen. Het is een puzzel die nog gelegd moet worden. Wat Noord-Brabant doet zet wel de zaak op scherp."

Industrie in Moerdijk (Rechten: Foto Kevin Cordewener)

