Belangenclub teleurgesteld over uitspraak gaswinning Eesveen

De uitspraak van de Raad van State over gaswinning in het Drents-Overijsselse grensgebied heeft tot grote teleurstelling geleid bij buurtbewoners. Belangenbehartiger Stichting Gas DrOvF geeft echter niet op.

"We zijn echt teleurgesteld", zegt Jeanette van der Velde van Stichting Gas DrovF. Gaswinningsbedrijf Vermilion mag van de Raad van State (RvS) doorgaan met het leeghalen van gasputten op de locatie Eesveen. Volgens de bestuursrechter is de kans op aardbevingen klein en is er van bodemdaling nauwelijks sprake.

"Dat zijn zaken waar het ons minder om gaat. Bij kleine velden gaat het om andere risico's dan in Groningen. Die risico's zijn nog niet duidelijk", stelt Van der Velde. "Op de zitting ging het heel goed en kwam dat duidelijk naar voren. Dan zie je de uitspraak en dan denk je: is dat nou waar ze alleen naar gekeken hebben?"

Andere risico's

Volgens Gas DrOvF zorgt een andere bodem voor andere effecten van trillingen. Van der Velde: "Als het voorhuis op zand staat en het achterhuis op veen, dan kan de achterkant de voorkant wegtrekken. Het is gewoon te onduidelijk wat gaswinning hieraan bijdraagt."

De stichting voelt zich gepasseerd. "Bij de nieuwe Mijnbouwwet uit 2017, waar Eesveen onder valt, is inspraak van burgers opgenomen. Het lijkt wel schijninspraak zo. De regeltjes die zijn gemaakt, zijn een extra drempeltje, maar uiteindelijk wordt er gewoon gas gewonnen. Op deze manier gaan we regelrecht dezelfde procedures in als in Groningen."

Nu de RvS uitspraak heeft gedaan, valt er niks meer te doen als het op Eesveen aankomt. Maar voor Gas DrOvF is daarmee de kous niet af. "We gaan verder procederen tegen andere gaswinningsplannen en hebben nog heel wat plannen. Mensen zijn bezorgd en ook ik ben bezorgder dan ik was voordat ik hier aan begon."

