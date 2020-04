Podcast: arme Drenten aan het werk in Eindhoven

Voor deze werknemers liet Philips huizen bouwen in wat het Drentse dorp is gaan heten. In 1965 bezoekt de RONO, de voorloper van onder meer Radio Drenthe, zoveel mogelijk van deze 'landverhuizers'. In deze Podcast-aflevering van Het Archief, horen we radiomaker Hitjo D. Schuth met hen in gesprek.

Drenthe Toen: arme Drenten aan het werk in Eindhoven

Inspectie in Hotel Grimme

Mevrouw Veldman bijvoorbeeld, de oudste dochter van een gezin met tien kinderen, dat in 1925 vanuit Nieuw-Weerdinge de sprong naar Noord-Brabant waagde. Vader had een advertentie gezien en had zijn gezin ingeschreven. "Wij met de hele zwik naar Hotel Grimme. Het was een strenge keuring, door dokter Anrooy, een van de oudste Philips-artsen. Je moest goed gezond zijn, en niet met de politie in aanraking zijn geweest, anders wou Philips je niet; rommel konden ze niet gebruiken. We werden allemaal goedgekeurd. En we kregen bericht, toen moesten we vertrekken. Ik diende toentertijd in Almelo, mijn mevrouw wou me houden. Maar mijn vader zei: 'Nee, Philips moet minstens twee wichter en twee jongens', dus ik moest mee. Ik vond het verschrikkelijk, ik had nog nooit een fabriek gezien, van buiten of van binnen.

Hoffmann druppels en eau de cologne tegen de zenuwen

"Er was nog een gezin, die waren met z'n twaalven. Philips had een wagon voor ons gehuurd, zaten we met z'n 24-en in. We vertrokken om een uur of half acht vanuit Emmen. Ik was 17, ik was de oudste van de hele troep. Mijn moeder was zo zenuwachtig en nerveus, die lag de hele dag in de trein met Hoffmann druppels en eau de cologne. Ik zat met mijn zusje van negen maanden oud op de arm. 's Middags om een uur of half vier kwamen we in Eindhoven aan. De een met een kussensloop met goed op de rug, de ander met een handtas, we waren net landverhuizers. We gingen naar het Drentse dorp, dat noemden ze zo omdat er Drentse mensen, en ook wel Groningers, kwamen te wonen. De huizen waren zo nieuw, de kalk en het cement lagen er nog op de vloer. De meubels stonden nog op de trein, in een grote vrachtauto kwam de hele boedel mee. Er was één dag om het huis in te richten en dat was genoeg. Zoveel stond er in dat Drentse hoessie niet."

Luister naar de Drenthe Toen podcast voor de hele aflevering van Het Archief, onderdeel van Drenthe Toen. Of naar de uitzending op zondagmiddag 4 april tussen 14.00-16.00 uur.



Abonneer je op de podcast van Drenthe Toen

De podcast van Drenthe Toen is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.

| iTunes / Apple Podcasts | Google Podcasts | Stitcher | Spotify | TuneIn |

RTV Drenthe Podcasts

Drenthe Toen: Iedere zondag hoor je verhalen uit de Drentse geschiedenis bij Drenthe Toen. Historicus en presentatrice Sophie Timmer presenteert.

FC Emmen Podcast: Iedere maandag nemen verslaggevers René Posthuma en Niels Dijkhuizen met hun gasten het afgelopen weekend van FC Emmen door. Daarnaast is er ook plaats voor andere sport uit onze provincie.

Binnen de Muren: Hoe is het leven in de gevangenis? Marjolein Knol dook gevangenis Esserheem in en sprak met gedetineerden en bewaarders.

Cassata: Zaterdags praat Margriet Benak met haar gasten over de politiek en actuele onderwerpen die spelen in Drenthe.

Drenthe Doc: In Drenthe Doc geven de mooiste radiodocumentaires en hoorspelen van Radio Drenthe opnieuw een podium.

Oerend HarTT: In deze vierdelige serie worden sterke verhalen over de TT in Assen verteld. De verhalen komen van de baan, maar ook van de campings en uit de stad.