Djammen: Dampende 'brunk' van Blues Juice

"We maken brunk-muziek", vertelt zangeres Yasmijn Kramer. "Of te wel: blues, rock en funk", vult drummer Joost van Soest haar aan. Samen met gitarist Woody Vermeltvort en bassist Willem Pelupessy zijn zij Blues Juice.

Al weer een aantal jaren zet het viertal voet op podia door het hele Noorden.

70's en 90's kids

Hun muziekgenre is eenvoudig te verklaren. "Willem en Woody zijn groot geworden in de 70's dus die hebben heel veel invloeden daar vandaan", vertelt Joost. "Daar komt, naast de blues waar Woody heel erg uit voortkomt, de 'southern feel' ook vandaan." Uit die periode komt ook de funk, die nadrukkelijk aanwezig is in de muziek van de band. "Wij zijn meer de 90's kinderen die vervolgens het rauwere stukje toevoegen", doelt Joost op Yasmijn en zichzelf.

Familie

De band is meer dan alleen vier muzikanten die een aardig deuntje kunnen spelen. "Blues Juice staat voor vier mensen die met gevoel muziek maken. We willen alle vier niet te lang nadenken over hoe we precies een liedje in elkaar gaan zetten. We moeten gewoon het juiste gevoel hebben en dat is die groove en die lekkere 'feel'", legt Yasmijn uit. Het leeftijdsverschil is geen enkel probleem en juist een positieve toevoeging aan de muziek. Volgens Yasmijn is een ding echt belangrijk voor alle vier: "Dat je vanuit je hart muziek maakt", glimlacht ze.

De rest van het land

"We zijn druk bezig om verder te kijken dan alleen Drenthe", duidt Joost de toekomst. Blues Juice heeft al heel veel podia in het Noorden gevuld. "We willen nu proberen wat verder zuidelijk af te zakken en de rest van het land te laten weten dat we er zijn."

Bekijk hier de hele uitzending van Djammen.