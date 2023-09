Martin en Flora uit Bovensmilde winnen 82.000 euro in Miljoenenjacht

Sprakeloos en in tranen ontvangt Martin de kaart uit de gouden envelop waarop Gerschtanowitz zojuist het bedrag heeft geschreven. Dat bedrag heeft een speler in de studio tijdens de spelshow gewonnen en wordt ook uitgekeerd aan een deelnemer van de loterij. Dit keer viel de prijs op het lot van Flora, de vrouw van Martin.

Flora is op het moment dat Gerschtanowitz aanbelt aan het werk in de thuiszorg. En dus mag de compleet verraste Martin de prijs in ontvangst nemen. Als de presentator vraagt waar hij aan denkt als een wens in vervulling mag gaan antwoordt Martin: 'Ik denk als eerste aan familie in de Molukken'. Vervolgens krabbelt de presentator het bedrag op de cheque.