Expeditie Nederland: De eerste Knarrenhof van Drenthe

Ze zijn met een flinke opmars bezig: Stichting Knarrenhof. In heel Nederland worden deze 'hofjes voor senioren' gebouwd. Iedereen woont alleen. Maar toch ook een beetje samen. Het eerste knarrenhofje van Noord-Nederland ligt in Drenthe en staat in Emmen.

In de knarrenhof wonen 42 mensen. De jongste is 57, de oudste 87. Eind 2019 ontstaan in Emmen concrete plannen voor een knarrenhof. Drie en een half jaar later zijn die plannen dus werkelijkheid. Bij de ingang van de hof hangt een plaquette met daarop de namen van alle eerste bewoners.

Plannen maken

Achter deze woonvorm zit Stichting Knarrenhof. Emmen is het achtste hofje. Ze denken groots, het liefst in elke wijk in Nederland een knarrenhof. Want er wonen al een paar jaar meer 50-plussers in Nederland dan mensen onder de vijftig. En we moeten allemaal steeds langer zelfstandig wonen. "Je hoeft hier niet met een teiltje onder de arm de hof door om je buurvrouw te wassen", legt Peter Prak van de stichting uit. "Maar we willen wel dat je omkijkt naar elkaar. Even een boodschapje doen voor de buurvrouw. Aanbellen als je ziet dat de gordijnen halverwege de ochtend nog dichtzitten terwijl iemand normaal altijd voor achten wakker is. Zulke dingen."