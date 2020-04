Vast in Peru: 'Hier ben ik eigenlijk veiliger dan in Coevorden'

Johan Heijink werkt voor het bedrijf Swanink Technology Coevorden. Hiervoor reist hij de hele wereld over. In Peru bouwt hij samen met een collega machines om in een kopermijn in Moguegua.

"Toen ik van die eerste besmetting hoorde, dacht ik dat het wel mee zou vallen." Maar dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn, ook in Peru werd al snel de eerste besmetting geconstateerd. "Dit hoorde ik in de eerste week dat ik aan het werk was. De besmetting werd geconstateerd in Lima. Een Peruaan was op bezoek geweest bij familie in Frankrijk. En zo is het uitgewaaid."

Op slot

Inmiddels zit het land op slot. En moet Heijink wachten tot er een vliegtuig beschikbaar is waar hij mee naar Nederland kan. Via kennissen blijft Heijink op de hoogte van het nieuws in Peru. "Zondag zaten we in het hotel en gaf de president de mededeling: Het land gaat in complete lockdown. Vluchten werden nog toegestaan tot maandagavond 23.59 uur."

Nu is het de vraag hoe Heijink naar huis komt. Van Moguegua is hij inmiddels naar Arequipa verplaatst. Dichterbij de hoofdstad Lima en nu is hij samen met meer Nederlanders. "We hadden gedacht dat als we met een grote groep waren en dichterbij het vliegveld zaten, we eerder naar Lima zouden kunnen." Dit bleek tegen te vallen. De eerst volgende vlucht staat nu gepland op 3 april.

Verschil met Nederland

Hoe het land omgaat met het coronavirus verschilt met de maatregelen in Nederland. "De eerste dag kregen we een thermometer uitgereikt. Toen konden we nog wel gewoon door de check bij de mijn. Later werd onze temperatuur gemeten voordat we de mijn in gingen. Ik had 36,4, daar klopt natuurlijk niets van."

Ook als Heijink een hotel in wil, wordt zijn temperatuur gemeten. "Hier meten ze de temperatuur op. Ik hoor ook verhalen uit Lima dat ze daar een inval van het leger hebben gehad om te kijken of iedereen zich wel aan de kamerisolatie houdt."

Johan Heijink wacht op de bus in Peru om naar de hoofdstad Lima te komen (Rechten: Johan Heijink)

Dagschema

Nu hij moet wachten tot hij met een vliegtuig naar Nederland kan, zit hij aan zijn hotelkamer gekluisterd. Wat doet u op zo'n dag? "Ik beantwoord wat berichtjes en ga er om 07.00 uit om te douchen. Dan beantwoord ik weer berichten en ga ik de kranten lezen en journaals kijken. Dan eens een blokje om. We zitten op 2300 meter hoogte. Je bent dus bekaf als je terug bent."

En er is natuurlijk contact met het thuisfront. "Mijn zoon werkt in de zorg. In eerste instantie maakte ik mij wel zorgen, maar hij wordt goed beschermd. Wat dat betreft kan ik beter hier blijven. Het is meer in Coevorden dan waar ik nu zit."

Naar buiten mag nog wel. Maar stilstaan op straat niet" Johan Heijink

Straatbeeld

Naar buiten mag nog wel. "Alleen banken, supermarkten en apotheken zijn open. Naar buiten mag wel, maar stilstaan op straat niet. Hier in Arequipa zitten we aan een plein. Het hotel is eigenlijk gesloten en ook het restaurant is gesloten. De sfeer is best wel relaxt, dat komt ook omdat hier geen besmetting is,"

Zorgen maakt Heijink zich niet. ''Nee ik doe het steeds niet, maar ik verwonder mij wel vaak. Ik hou mij rustig, maar je kan er wel onrustiger van worden. Allemaal prachtig en mooi daar kan je wel een dagtaak aan hebben om alles te beantwoorden.''