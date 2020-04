Werk aan Oude Diep aangepast door corona

Roel van der Horst is directievoerder namens Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) bij het project Oude Diep. Hij is blij dat het werk door kan gaan. Eerst was er tijdsverlies door de strengere stikstofregelgeving. Toen volgde een natte winter, zodat zware vrachtwagens en trekkers het land niet op konden, zelfs niet met rijplaten.

Schaftketen op slot

De voorzorgsmaatregelen vanwege de corona-uitbraak maken het opnieuw lastig, maar dan anders. Van der Horst: "Gelukkig hebben we weinig verlet hier door de coronamaatregelen. We werken in een groot uitgestrekt gebied op acht verschillende locaties. Het grondverzet met kranen en vrachtwagens gaat gewoon door, maar is wel aangepast. De jongens schaften normaal gesproken gezamenlijk in de keet, maar die zijn nu op slot. Ieder schaft in de eigen machine."

Maar het werk moet door, want de oplevering is op 1 mei voor een paar van die deelprojecten. Zo wordt op dit moment een tweede waterberging in het gebied gemaakt. Een waterparkeerplek heet dat hier.

Verder maken de mannen, over een lengte van twaalf kilometer, aan één kant langs het Oude Diep een natuurvriendelijke oever. En dan is er nog de aanleg van een speciale vispassage waar het Linthorst Homan-kanaal onder het Oude Diep door stroomt. Goede grond die overblijft wordt op landerijen uitgereden. Attero krijgt leemgrond voor de afdeklaag op de VAM-bult.

Protocol

Ondertussen gelden er verschillende corona-afspraken. Het waterschap heeft de afspraak om buiten met niet meer dan drie man bij elkaar te werken en daarbij anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. En de aannemers volgen sinds afgelopen vrijdag het door het ministerie van VWS en Bouwend Nederland opgestelde protocol.

Bouwend Nederland schrijft voor dat bouwvakkers zoveel mogelijk met eigen vervoer komen. Als samen rijden de enige manier is, dan moeten de werknemers elk steeds op dezelfde plek plaats nemen. Het raampje gaat open, of de ventilatie moet aan. In het busje worden mondmaskers opgezet.

Lastig werken

Toch blijft het lastig. Vooral het overleg over de vorderingen van de werkzaamheden. Van der Horst: "Normaal gesproken stem ik een paar keer per week af met de uitvoerder in de keet. Dan zoek je elkaar op. Dat kan nu niet. Ik ben al een paar weken niet in de keet geweest. Alles gaat nu digitaal, ook de bouwvergadering. Het is even zoeken naar een goede modus, maar we leren snel. Het went."

Voor 1 mei moeten twee van de vijf deelprojecten opgeleverd zijn om te voldoen aan Europese subsidievoorwaarden. "We moeten flink doorwerken inderdaad. We hebben gelukkig de laatste weken goed weer gehad, want afgelopen winter was het heel nat en zijn we tijd verloren omdat we niet het land op konden. Maar naar verwachting zijn we eind van de week heel ver met grondwerk. Dus nu is het alle hens aan dek. Maar zoals het nu lijkt, halen we het."

De coronamaatregelen blijven gelden, zegt Van der Horst. Ook als de einddatum niet dreigt te worden gehaald. "Ja dat is een lastige vraag, want gezondheid staat nu bij iedereen voorop. We hebben via de mail wekelijks met de aannemer een afstemmingsmoment. Maar zoals het nu lijkt en iedereen blijft gezond, hebben we er goede hoop op dat het gaat lukken."