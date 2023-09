Koninklijke onderscheiding voor Lies Hemme uit Zwartemeer

Lies Hemme-Hölscher (75) uit Zwartemeer is vanavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De dorpsbestuurder ontving uit handen van burgemeester Eric van Oosterhout de versierselen.

De burgemeester verraste Hemme tijdens een dorpsraadvergadering in dorpshuis De Meerstal in Zwartemeer. Bij binnenkomst schoot haar hand naar haar mond. En de ogen werden vochtig. Voor velen staat Lies bekend als nuchter en no-nonsense, maar hier viel ze even uit die vertrouwde rol. Geëmotioneerd hoort ze aan hoe Van Oosterhout van wal steekt. Tegelijkertijd schenkt hij haar meteen een glas water in. "Of heb je liever iets sterkers?", grapt hij.

Hemme heeft zich jarenlang ingezet voor haar dorp. Sinds 2007 zet zij zich met hart en ziel in voor haar eigen dorp. Wie zegt: 'op de bres voor Zwartemeer', zegt al snel Hemme. De eigengereide, en niet bepaald op haar mondje gevallen dorpsbestuurder, liet zich gelden. Dat merkte ook burgemeester Van Oosterhout. "Ik dacht bij mijn installatie als burgemeester van Emmen dat ik ook de burgemeester van Zwartemeer zou zijn. En ik dacht dat ik wel bekend was met de Veenkoloniën, totdat ik Lies ontmoette. 'Ik zeg gewoon wat ik denk', vertelde ze me."

De aanhouder wint

Van Oosterhout stond ook uitgebreid stil bij de projecten waar Lies Hemme de afgelopen jaren bij betrokken was. Het meest bekende voorbeeld is wel het Verveendershof, een woningbouwinitiatief waar het dorp zelf mee op de proppen kwam.

Voor Hemme is het belangrijk dat zowel jongeren als ouderen in het eigen dorp kunnen wonen, of oud worden. Het Verveendershof past in die gedachte. Na zes jaar werd de eerste steen gelegd. De aanhouder wint, een spreekwoord dat ook op Hemme slaat. Van Oosterhout: "Als je haar een mailtje stuurde dat je het ergens niet mee eens was, dan kreeg je niet veel later een belletje van haar."

Dik verdiend

Hemme is ook volop betrokken geweest bij de centrumvernieuwing in het dorpshart. "En toen de dorpsdokter ermee ophield, rustte Hemme niet voordat er een opvolger gevonden was."

Volgens de huidige dorpsvoorzitter is de eer dik verdiend. "Ze heeft zich jarenlang ingezet voor het dorp, en liep altijd in alles voorop."