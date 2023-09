Lintje voor Lies Hemme uit Zwartemeer

Lies Hemme-Hölscher (75) uit Zwartemeer is vanavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De dorpsbestuurder ontving uit handen van burgemeester Eric van Oosterhout de versierselen.

Hemme heeft zich jarenlang ingezet voor haar dorp. Zo is zij een belangrijke aanjager geweest voor meer woningbouw in het dorp.

Hart voor omgeving

Lies Hemme is sinds 2007 lid van de Dorpsraad en ze heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een bestuurder met een groot hart voor eigen omgeving. Zo maakte ze zich sterk voor de bouw van nieuwe woningen om in de behoefte van ouderen en kleine huishoudens te voorzien. Na een lange voorbereiding werd vorig jaar een begin gemaakt met de bouw van het woonhofje Verveendershof. Daarnaast was zij ook volop betrokken bij de centrumvernieuwing in het dorpshart.