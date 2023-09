Partij voor de Dieren Drenthe: Ouwehand mag door als lijsttrekker, bestuur moet weg

Het landelijk bestuur van de Partij voor die Dieren (PvdD) moet onmiddellijk opstappen en Tweede Kamer-fractievoorzitter Esther Ouwehand moet lijsttrekker worden bij de verkiezingen. Dat willen het Drentse afdelingsbestuur en de PvdD-fractie in Provinciale Staten.

Volgens afdelingsvoorzitter in Drenthe, Remke Niemeijer, denken veel meer partijgenoten er zo over.

Al jaren moeizame relatie met partijbestuur

De relatie tussen het bestuur van de Partij voor de Dieren en partijleider Esther Ouwehand is ernstig verstoord en verloopt uiterst moeizaam. Het was de oorzaak van de burn-out van Ouwehand in het najaar van 2022 waardoor ze uitviel als partijleider en Tweede Kamer-fractievoorzitter.

Het partijbestuur maakte zaterdag onverwachts bekend dat Ouwehand niet opnieuw wordt voorgedragen als lijsttrekker van de Partij voor de Dieren bij de Tweede Kamerverkiezingen. Het partijbestuur zegt dat er "signalen en informatie" zijn binnengekomen "die wijzen op schendingen van integriteit" door de huidige fractievoorzitter. De partijtop komt vervolgens niet met verdere uitleg over hoe Ouwehand de integriteit zou hebben geschonden.

'Partijbestuur ondemocratisch'

Een dag daarvoor heeft Ouwehand een brief aan het partijbestuur gestuurd waarin ze stelt dat het bestuur de ontwikkeling van de partij tegenhoudt. Zo wil het bestuur volgens Ouwehand dat de Partij voor de Dieren steevast voor de oppositie kiest, ook in de gemeenteraden en Provinciale Staten. Dit afdwingen is volgens Ouwehand "één van de voorbeelden" dat het landelijke bestuur "onvoldoende besef heeft van de meest basale democratische verhoudingen."

Ouwehand kan haar afserveren maar moeilijk los zien van de kritiek die ze op datzelfde bestuur heeft.