Armenkoloniën krijgen Europees erfgoedlabel

De lidstaten van de Europese Unie hebben negentien zogenaamde 'sites' naar voren geschoven die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Europa. Een onafhankelijke jury heeft uiteindelijk tien sites aanbevolen. Daarvan zijn de voormalige koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid er één van.

Ook de manier waarop verschillende bezoekerscentra in de Koloniën van Weldadigheid het verhaal van de armoedebestrijding in de negentiende eeuw laten zien, kan rekenen op goedkeuring van de jury. In Frederiksoord staat museum De Proefkolonie, in Veenhuizen het Gevangenismuseum en in Ommerschans wordt een bezoekerscentrum ingericht .

In de Belgische koloniën van Wortel en Merksplas is ook een bezoekerscentrum te vinden. Alle centra bij elkaar vertellen elkaars verhaal. Nu het predikaat binnen is, zal ook de Europese betekenis van de bestrijding van armoede een plek krijgen in de bezoekerscentra en musea.

"Deze erkenning voor de Koloniën van Weldadigheid sterkt het vertrouwen in het lopende UNESCO-dossier." Zo schrijven de betrokken koloniën in een bericht. "De toekenning van het European Heritage Label bevestigt de bijzondere betekenis, het unieke verhaal en de rol die de Koloniën hebben gespeeld op Europees niveau."

In juli wordt duidelijk of de armenkoloniën daadwerkelijk de Uneso Werelderfgoedstatus krijgen. Daarvoor is enige tijd geleden een herschreven dossier ingediend bij Unesco in Parijs. Twee jaar geleden werd een aanvraag door de vergadering van Unescoleden afgewezen. Daarop is gewerkt aan een aangepast dossier, waarvan Nederland en België nu denken dat deze meer kans maakt op toekenning.

Vraag is of de vergadering van Unesco wel door kan gaan. De bedoeling is om de Unesco conferentie van 29 juni tot 9 juli te houden in het Chinese Fuzhou. Maar vanwege de coronacrisis is nog onduidelijk of dit door gaat. De uitreiking van de European Heritage Label laat ook nog op zich wachten. Er moet nog een datum worden afgesproken.

De armenkoloniën in Frederiksoord, Wilhelminaoord, Boschoord en Willemsoord ontstonden in 1818 toen generaal Johannes van den Bosch een plan bedacht om iets te doen aan armoede in Nederland. De Fransen waren net vertrokken en lieten Nederland berooid achter. Vooral in de steden was veel armoede en bedelarij.

Van den Bosch bedacht dat hij in Drenthe deze gezinnen een betere toekomst kon geven. Hij bouwde honderden kleine boerderijtjes met wat land. Allemaal in rechte lijnen in het landschap. Gezinnen moesten op het land werken om de kost te verdienen. Deze 'hoeve's' zijn nog steeds te zien in dorpen als Frederiksoord, Wilhelminaoord, Boschoord en in mindere mate in Willemsoord.

Al snel bleek dat de discipline die van de 'nieuwe' bewoners werd gevraagd, wel heel lastig was. Iemand die zich niet aan de regels hield, werd naar Veenhuizen of Ommerschans gebracht om daar te worden opgesloten. Veenhuizen is uiteindelijk een gevangenisdorp geworden. Van den Bosch kopieerde zijn idee uit Drenthe en bouwde dezelfde koloniën in België.