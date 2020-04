Rieten kap van boerderij in Wapserveen in brand

Aan het Oosteinde in Wapserveen is vanavond brand uitgebroken in de rieten kap van een woonboerderij.

De brand is waarschijnlijk begonnen in de schoorsteen, maar de vlammen sloegen over naar het rietgedekte dak.

Het is korte tijd een uitslaande brand geweest, maar door snel ingrijpen van de brandweer kon in eerste instantie erger worden voorkomen. Het vuur is nog niet helemaal uit, in de rieten dakbedekking smeult het nog. De brandweer is nog bezig om dit onder controle te krijgen.