Er rust een vloek op trainer Paul Weerman: Ook bij derde club eindigt seizoen vroegtijdig

Weerman zegt het met een knipoog en ja, hij begrijpt ook echt wel dat het huidige seizoen niet kan worden uitgespeeld. "Maar het is wel bizar dat me dit nu al voor de derde keer overkomt. Het mag kennelijk niet zo zijn.. voorlopig niet in ieder geval."

Twee faillissementen

Zijn eerste klus als trainer, bij WKE, ging fantastisch. De club uit Emmen was in 2016 hard op weg naar het kampioenschap in de topklasse totdat de club van het kamp failliet ging. Weg unieke titel als beginnend trainer. Weerman zat even in de wachtkamer en ging vervolgens aan de slag bij Achilles 1894. In zijn eerste seizoen in de hoofdklasse werd hij in Assen knap 2e, maar in het tweede jaar (in 2019) ging het opnieuw mis. Weer financiële malaise en ook Achilles 1894 speelde het seizoen wel uit maar voor spek en bonen en het doorlopend contract van Weerman werd ontbonden.

Dit jaar, in zijn eerste seizoen bij Staphorst, verliep weer crescendo. De voorsprong op nummer 2, ACV, bedroeg voor het stoppen van de competitie vanwege het coronavirus vijf punten en de titel (zeker op basis van stabiliteit van de ploeg) werd een steeds realistischer doel. "En dan hoor je dat het seizoen niet wordt uitgespeeld. Dat was toch wel een forse tik hoor", beaamt Weerman. "Niet zozeer dat het nu stopt, maar wel dat de KNVB geen regeling heeft voor de ploegen die bijvoorbeeld bovenaan staan. Dat deed toch wel zeer."

Gemakkelijke weg

De oud-spits van onder meer FC Emmen en Veendam, die als speler met WKE landskampioen bij de amateurs werd (zondagavond is die beslissende, historische wedstrijd te zien in een speciale uitzending van Onze Club op TV Drenthe) vindt dat de KNVB wel heel gemakkelijk tot deze oplossing is gekomen. "Ik begrijp nu dat de bond heeft geraadpleegd onder de clubs en dat er heel veel draagvlak is voor deze oplossing. 97 procent is het ermee eens. Ja, dat lijkt me logisch. Van die 97 procent heeft zeker 80 procent van de clubs niets met de regeling te maken en natuurlijk zijn de clubs die op degraderen stonden blij met deze oplossing."

Hoop

Toch is er nog een klein sprankje hoop bij Weerman dat hij met Staphorst alsnog promoveert. "Ik weet niet hoe het zit met de indelingen van de verschillende klassen, ook omdat er nogal wat clubs stoppen of van de zondag verkassen naar de zaterdag. Wellicht moet er nog een plek opgevuld worden in de derde divisie en promoveren we alsnog." Natuurlijk baalt Weerman voor zichzelf, maar het meest pijnlijke vindt hij het voor zijn aanvoerder Martijn Brakke. "Hij is 35 jaar en een cultheld binnen Staphorst. Hij is topscorer aller tijden en droomt er al jaren van om een keer met een kampioensschaal in zijn armen te staan. Hij is captain, dus die kans was dit jaar groter dan ooit. Voor hem vind ik het eerlijk gezegd pijnlijker dan voor mezelf."