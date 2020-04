'Het doet pijn dat we niet naar Karin toe kunnen'

Karin (47) heeft het syndroom van Down en het denkvermogen van een meisje van vijf of zes jaar. Daarom woont ze in een beschermde woongroep van Philadelphia in Hoogeveen. Ze begrijpt niet goed wat er aan de hand is.

"Het is bijna niet uit te leggen. Als je het over ziektes hebt, is ze snel geneigd dit op haarzelf te betrekken", zegt vader Ben. "Als ik nu zeg dat door corona heel veel mensen heel erg ziek worden dan koppelt zij dat aan de dood. En dat wil je ook niet. Want dan wordt ze meteen ook heel erg verdrietig. En dan is het lastig haar weer terug in de realiteit te brengen."

Structuur

Structuur is erg belangrijk in het leven van Karin. In de woongroep doen ze er alles aan om een nieuw vast ritme te vinden. En dat is best lastig. Want Karin mag nu ook niet naar haar werk, de sportschool en haar geliefde muzieklessen. Sinds 19 maart is er al geen bezoek meer welkom. En dat was een harde boodschap voor de familie Zuidersma.

Niet knuffelen

"Ja, dat was niet leuk. Want je denkt ook meteen: ons mankeert niks. Althans dat denk je natuurlijk zelf", zegt Ineke. "Normaal beslis je zelf wanneer je gaat. Nu wordt het opgelegd en dat maakt het heel vervelend. Emotioneel raakt het je ook behoorlijk", vult Ben aan. "Het is zo'n aanhankelijk kind dat je elk moment wil knuffelen. Dat dat niet kan, juist op het moment dat het nodig is, dat doet het meeste pijn", besluit Ben.