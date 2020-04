Online hulp voor ouders die hun kinderen echt achter het behang dreigen te plakken

De meeste behandelingen van gezinnen die al zijn aangemeld, gaan via beeldbellen gewoon door bij Accare. De instelling biedt specialistische jeugdhulp op 30 locaties in Noord en Midden-Nederland. En als dat niet volstaat, zoeken de hulpverleners extra contact. "Maar er is ook een groep waar de spanning oploopt en die niet in beeld is", stelt Peter Dijkshoorn, bestuurder bij Accare en kinder- en jeugdpsychiater. "Gelukkig zijn er initiatieven die iets voor kinderen kunnen betekenen zoals de Kindertelefoon, maar we proberen ook iets voor de ouders doen."

Angst voor uithuisplaatsing

"In Nederland hebben 125.000 kinderen te maken met kindermishandeling, los van corona. Niemand van die ouders vindt het leuk om zijn kinderen te mishandelen, het is allemaal onmacht", zegt Dijkshoorn. "Bijna nooit zoekt een gezin uit zichzelf hulp. Uit angst trekken ouders trekken vaak niet of te laat aan de bel. De zorg is in Nederland zo georganiseerd dat ouders snel de dreiging voelen dat de kinderen bij hen weg worden gehaald als de situatie uit de hand loopt. Die angst is begrijpelijk, maar lang niet altijd nodig."

Hij zegt dat het belangrijk is dat ouders zich veilig voelen om over hun onmacht te praten. Accare is daarom bezig met het opzetten van een chatbox voor ouders die het in deze coronatijd teveel wordt. Die chatbox is gratis voor mensen die een hulpvraag hebben. Eventueel kan anoniem worden gechat. Met stoom en kokend water wil de jeugdzorginstelling nu tien hulpverleners opleiden om de chatbox te bemensen. "Dat kunnen deels hulpverleners zijn die in verband met corona om gezondheidsredenen niet onder de mensen mogen zijn", aldus Dijkshoorn.

Andere chatbox succesvol

De chatbox is gebaseerd op een al bestaand initiatief van Accare, www.99gram.nl, waar jongeren terecht kunnen die kampen met een negatief zelfbeeld. Dat is een website met informatie over eten, gewicht en uiterlijk. Aan die website is ook een forum gekoppeld en de mogelijkheid om te chatten met een hulpverlener.

"Dat concept willen we nu graag kopiëren voor gezinnen die in spanning leven en niet makkelijk hulp zoeken uit angst dat de hulpvraag tot ingrepen leidt. Ouders kunnen dan de chatbox benaderen, bijvoorbeeld met de vraag: 'Het is zo moeilijk thuis, ik begin mijn kinderen bijna te mishandelen, kunt u mij helpen?'," zegt Dijkshoorn.

Bij 99gram leidt het ook tot concrete behandelingen. "De website wordt jaarlijks 300.000 keer bezocht door jongeren. Verder zijn er via de website 1500 chatcontacten per jaar en komen er 200 behandelingen uit voort", aldus de kinder- en jeugdpsychiater.

Minder meldingen

Bij Veilig Thuis Drenthe komen sinds de sluiting van de scholen half maart 10 procent minder meldingen binnen dan in dezelfde periode vorig jaar. Drenthe wijkt daarmee volgens manager Jan Wiebe Land niet af van het landelijke beeld. "Er zijn een paar centra van Veilig Thuis die een stijging zien, zo zijn er in Friesland juist 100 meldingen meer binnen gekomen. Maar de meeste afdelingen van Veilig Thuis elders in het land laten ook een daling zien", zegt Land.

Een verklaring voor de daling is er nog niet. "Of het stilte voor de storm is? Wie zal het zeggen. Alles is nu toegespitst op het houden van 1,5 meter afstand. Dat lijkt de eerste weken goed te gaan in gezinnen. Het is mooi als het beter gaat, maar het zou slecht zijn als er niet wordt gemeld. Mensen kunnen gewoon bij ons terecht voor een melding", aldus Land.

Ook op het gebied van de complexere gezinssituaties is het volgens Land rustiger. Over een paar weken kan hij zeggen of die lijn zich bestendigt. "Het gaat om gevallen waarbij er jarenlang meerdere problemen zijn in het gezin, bijvoorbeeld kindermishandeling en geweld tegen een partner. We spreken dan het hele gezin. De GGZ, de verslavingszorg, het Leger des Heils; iedereen kan aan tafel zitten. We maken dan een eenduidig plan om te voorkomen dat instanties tegen elkaar in werken. Het lijkt erop dat die multidisciplinaire aanpak vruchten af begint te werpen", besluit Land.

Opvang op school

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer roept op om kinderen die hun schoolwerk niet thuis kunnen maken, naar school te laten gaan. Onder hen kunnen volgens haar kinderen zitten die noodgedwongen de hele dag in een onveilige situatie zitten nu ze niet naar school kunnen. Kalverboer denkt aan slachtoffers van huiselijk geweld of verwaarlozing, maar ook aan kinderen die in armoede leven of een zieke ouder hebben.

"Voor heel veel kinderen is school de plek waar het 'normaal' is en ze de zorgen van thuis kunnen vergeten. Van veel kwetsbare kinderen is niet duidelijk hoe het met hen gaat nu ze tussen vier muren zitten. Ze kunnen niet naar vertrouwde personen, opa en oma, de voetbalcoach of de leerkracht die een knipoog geeft. Kinderen trekken zich terug als ouders het moeilijk hebben. We denken dat veel kinderen geïsoleerd zijn, maar kunnen dat niet zien", zei de Kinderombudsvrouw op Radio 1.

Jan Wiebe Land, manager van Veilig Thuis Drenthe en bij de GGD Drenthe, meldt dat er wordt gewerkt aan het realiseren van opvang voor kinderen van wie de ouders geen vitaal beroep hebben, maar die vanwege een problematische thuissituatie in het gezin moeilijk huiswerk kunnen maken.