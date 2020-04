KNVB wil mee met UEFA, maar er zijn nog veel obstakels én Ajax is tegen

Ondanks dat de UEFA gisteren bekend maakte dat de competities in Europa tot 3 augustus mogen duren en de KNVB dus wat speelruimte heeft gekregen om de eredivisie en de competitie in de Keuken Kampioen Divisie af te ronden is het nog lang niet zeker of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren.

Niet alleen het coronavirus moet dan meewerken, maar ook de clubs moeten instemmen met de plannen. Tot gisteravond laat leek er eensgezindheid bij de 18 eredivisionisten, tot Ajax via De Telegraaf bekendmaakte absoluut niet blij te zijn met de KNVB. Volgens de regerend landskampioen moet de KNVB het seizoen stoppen en niet het plan volgen van van de Europese voetbalbond UEFA. "Waarom gaat het op dit moment over geld en niet over de volksgezondheid?", vraagt Ajax-directeur voetbalzaken Marc Overmars zich af in De Telegraaf. "Ik had gehoopt dat de KNVB een zelfstandige beslissing zou nemen, maar in plaats daarvan verschuilt men zich achter de UEFA."

'Collectief'

Bij FC Emmen wacht men ondertussen vooral af en schaart men zich achter het collectief, tenminste dat was de groep van 18 tot gisteravond laat dus. Ja, eerder op de dag kwamen er wel geluiden van PEC Zwolle en Fortuna Sittard, die vonden dat de competitie per direct gestopt moest worden, maar ook deze clubs sloten snel weer aan in de rij. "Het is heel simpel. Het coronavirus is aan zet en dat is leidend in het hele verhaal. Het RIVM is de baas. Ondertussen werkt de KNVB een plan uit, waarin de competitie kan worden uitgespeeld voor 3 augustus", aldus directeur Jan Zwiers van FC Emmen.

Lastige obstakels

"Tot 28 april", vervolgt Zwiers, mogen we sowieso het veld niet op en wordt er dus niet getraind. En de verwachting is toch dat alle teams zo'n vier weken moeten worden opgetraind om weer wedstrijden te spelen. Dus in het meest gunstige geval zitten we dan begin juni." Maar hoe dan ook, de competitie kan nooit en te nimmer uitgespeeld worden voor 30 juni, de dag waarop heel veel contracten (van spelers en trainers) aflopen. "Ook dat is een belangrijk thema waar alle clubs duidelijkheid over willen", laat Zwiers weten. Inmiddels is bekend dat de UEFA over dat vraagstuk half april een antwoord heeft.

Tegen die tijd komt de KNVB vermoedelijk met een paar scenario's met daarop wedstrijdschema's en dan doemen de volgende obstakels op. Want als er wel met publiek kan worden gespeeld, mogen dan alle duels ook daadwerkelijk worden gespeeld van de autoriteiten. Er staan namelijk nog wel wat zogeheten risicoduels op het resterende programma.

'Alle scenario's staan nog kaarsrecht overeind'

"Eigenlijk is alles wat ik nu zeg teveel. We kunnen alleen maar afwachten en als er meer duidelijk is ons beleid gaan maken", aldus Zwiers. Als je heel eerlijk bent is er na gisteren niet zoveel veranderd. Ja, er is geen definitief kruis door het seizoen gezet. Maar alle scenario's staan nog kaarsrecht overeind: Uitspelen mét of zonder publiek of het seizoen stoppen."

En nu komt er daar dus ook nog eens het statement van Ajax bij. Hoe zwaar gaat dat wegen in het hele verhaal? Kortom, wordt vervolgd...