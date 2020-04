IJsclub Vries stelt aanleg geasfalteerde ijsbaan uit

"Als bestuur hadden we wat meer respons van de provincie Drenthe verwacht", schrijft de vereniging. "De neer te leggen baan in Vries ligt centraal in de provincie en kan 's winters en vooral ook 's zomers veel vertier bieden. Daar hebben we vergevorderde plannen voor."

Ook de zachte winter heeft weinig goeds gedaan voor de plannen van de vereniging, net als de coronacrisis. "Dat is niet bevorderlijk om donaties en sponsoring te krijgen van ondernemers. In januari en februari hebben we veel aanvragen verstuurd, maar iedereen wacht af in deze tijd."

Lees ook: