Het is gedaan met de zomer (maar er komen nog mooie dagen aan)

Voor liefhebbers van warm weer zit de beste tijd er bijna op. Na zeven septemberdagen (en op sommige plekken in het zuidoosten zelfs acht) met temperaturen van 25 graden of hoger, is het vanaf morgen klaar.

Morgen wordt het niet warmer dan een graad of 24, maar ligt die temperatuur nog altijd 4 graden boven het jaargemiddelde. "Vannacht krijgen we mogelijk een beetje onweer en wat regen", zegt RTV Drenthe-weerman Hans Nienhuis. "We krijgen morgen overdag wel echt een ander weerbeeld. In de ochtend, maar ook in de middag wordt het buiig. We zien wel wat zon, maar het blijft grotendeels bewolkt."

Straten schoongespoeld

Ook is er kans op een klap onweer. Door de regen worden de straten ook weer schoongespoeld. "Het kan dus een beetje glad worden, zelfs in de zomer", waarschuwt Nienhuis.

In de nacht naar woensdag vallen er nog steeds buien, maar vanaf woensdag is het weer droog. "De temperatuur herstelt zich alleen niet echt, want het wordt een graad of 20. Dat zien we donderdag ook, maar dat zijn heel normale temperaturen voor deze tijd", weet de weerman. "Het zal eventjes 'fris' aanvoelen." Houd je van de zon? Dan kun je je hart ophalen, want vanaf woensdag is de kans op zon groot.

Records?

De afgelopen dagen zijn qua temperatuur ook enkele records gemeten. Zo was het op 6 september 30,4 graden op het KNMI-station in Eelde. Maar volgens weerman Nienhuis zeggen die records niet zoveel. "Ze zijn te gevoelig voor de waan van de dag." Hij geeft een voorbeeld: "Op 7 september versloegen we het record van 2016 door 29 graden te bereiken, maar een dag later haalden we met 29,6 graden geen record, omdat het die dag in 1934 30,4 graden werd."

Volgens Nienhuis zijn de willekeur en de grilligheid van een losse dag op de kalender eigenlijk te groot om er veel waarde aan te hechten. Daarom kijken meteorologen liever naar zogeheten decades. Dat zijn perioden van tien dagen achter elkaar. Een decaderecord is dus een betere graadmeter van hoe bijzonder een weersverschijnsel is.

Ja en nee

Wanneer je naar die tien aaneengesloten dagen kijkt, dan was september tot nu toe uitzonderlijk warm. Is het ook een record? "Ja en nee, dat hangt ervan af wat je precies bekijkt", zegt Nienhuis.

Overdag was het natuurlijk erg warm, maar omdat het in de nachten nog redelijk afkoelde, hebben we geen record van de warmste gemiddelde temperatuur te pakken. September 2005 had met 18,5 graden in Eelde nog net een hogere gemiddelde temperatuur. 2023 komt in dit lijstje op plek 4 terecht met 18,4 graden. Plek twee is voor 1949 en plek drie is een verrassende, want dat was september vorig jaar. In 2022 werd ook 18,5 graden bereikt", vertelt de RTV Drenthe-weerman.