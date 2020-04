Vast in Nieuw-Zeeland: 'Beetje bewegen, beetje praten en de afwas doen'

Begin februari ging de Dalenaar naar de andere kant van de wereld. Voor stage. En om te reizen. Die stage is nog aardig gelukt, dat deed hij bij een autobedrijf. "Ik doe de opleiding technisch specialist personenauto's." Maar van het reizen is weinig terechtgekomen.

Max Belt uit Dalen liep stage bij een garagebedrijf (Rechten: Max Belt)

Lockdown

"Ik zou vier weken gaan reizen, maar toen we klaar waren met stage wakkerde het coronavirus hier net aan. Toen was ons reizen al gauw voorbij. We zijn bijvoorbeeld nog naar Hobbiton gereden, waar de films The Hobbit en The Lord of the Rings zijn opgenomen. Maar dat werd net gesloten toen wij daar aankwamen. We hebben helaas niks gezien. Vanaf dat moment ging ook alles dicht. Zo ook het Zuidereiland, dat konden we dus uit ons hoofd zetten."

Nieuw-Zeeland zit sinds ongeveer een week nu in 'full lockdown'. Alleen voor boodschappen mag je eigenlijk nog de straat op. "Voor de rest is alles gesloten hier, zoals restaurants en kappers. Ook mijn stagebedrijf is dicht."

Als je zegt dat je ergens op bezoek gaat, dan is dat niet toegestaan en kun je een boete krijgen" Max Belt uit Dalen zit vast in Nieuw-Zeeland

Volgens Max houdt de politie streng in de gaten waar mensen naartoe gaan. "Ik moest naar de winkel toe en we werden meteen al staande gehouden door de politie. Die vroeg waar we wegkwamen en wat we van plan waren. Ze willen het allemaal erg beschermen en willen dat je de regels volgt. Als je maar duidelijk aangeeft dat je naar de winkel moet, dan is het prima. Maar als je zegt dat je ergens op bezoek gaat, dan is dat niet toegestaan en kun je een boete krijgen."

Als uitvalsbasis heeft Max sinds begin februari een huisje op een vakantiepark in de plaats Masterton. Dat ligt in het zuiden van het Noordereiland. Toen hij twee maanden geleden arriveerde, had hij dit scenario natuurlijk nooit voorzien. "Hier hadden we ook niet op gehoopt. Toen we hier aankwamen dachten we: we gaan met stage beginnen en er een mooie tijd van maken. Maar het coronavirus maakte daar al snel een eind aan. Doordeweeks liepen we stage en in het weekend gingen we er op uit en plekken bezoeken. Bijvoorbeeld naar Auckland, maar ook naar de vele parken die ze hier hebben."

Max Belt in Nieuw-Zeeland (Rechten: Max Belt)

Sporten, praten en de was doen

En wat doet Max om de tijd te doden? "We hebben veel ruimte op dit park, met veel verschillende plekjes waar we in de zon kunnen zitten. Daarnaast een beetje bewegen, een beetje sporten. Je praat wat met elkaar, je doet spelletjes, je doet je was, je doet je afwas, en dat is het."

'Graag naar huis'

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat Max op 17 april terug naar Nederland zou vliegen, maar die vlucht is geschrapt. De Dalenaar heeft zich aangemeld bij het ministerie van Buitenlandse Zaken om naar Nederland terug te kunnen, maar hij heeft hij te horen gekregen dat de Nieuw-Zeelandse overheid voorlopig geen repatriëringsvluchten toestaat. Dus het is afwachten wanneer Max naar huis toe kan. "Ik zit hier nog wel even. Het valt toch wel tegen, dat we zo beperkt zijn in ons bewegen. Dat we in zo'n mooi land eigenlijk niks kunnen zien. Dus we willen nu wel graag naar huis."