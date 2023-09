Moskee roept Assen op om 1 euro per inwoner te doneren voor slachtoffers aardbeving Marokko

De As-Soennah Moskee in Assen roept de gemeente op 1 euro per inwoner te doneren voor slachtoffers van de verwoestende aardbeving in Marokko.

Bijna 2.500 doden

"Het is echt ongelooflijk", verzucht El Mourabit. "Dit komt heel hard binnen. Kinderen zijn wees geworden en sommige gezinnen zijn in een keer weggevaagd." Voor zover El Mourabit weet, hebben zijn geloofsgenoten in Assen geen familieleden verloren bij de beving. "De meeste mensen van onze gemeenschap komen uit een ander gebied dan waar de aardbeving is."