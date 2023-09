Buurt Erica blijft zich verzetten tegen aangrenzend loon- en grondverzetbedrijf

Een groep bewoners langs de Ericasestraat in Erica blijft bezwaar maken tegen de vergunning voor een loon- en grondverzetbedrijf in hun straat. De omwonenden ergeren zich al jaren aan, wat één van hen omschrijft als een 'illegaal industrieterrein' op een perceel met een agrarische bestemming. "De vele verkeersbewegingen en de daarmee gepaarde geluidsoverlast tast het woongenot dusdanig aan", luidt hun vrees.

Een van de omwonenden, Bert Moolhuizen, sprak namens de buurt (drie tot vier huishoudens) twee jaar geleden al eens in tijdens een commissievergadering. Hij woont tegenover het bedrijf, dat op papier nog te boek staat als een agrarische onderneming.

"Maar dat beeld wekte de overbuurman, Jeroen Kamst, absoluut niet in de afgelopen jaren", aldus Moolhuizen. "Een opslag van asfaltgranulaat, units en duizenden kuub zand", constateerde hij. "Met veel af- en aanrijdend vrachtvervoer tot gevolg. Van de vroege ochtend tot laat in de avond." Volgens Moolhuizen kon ,en kan, dat absoluut niet door de beugel. "We leven hier in het buitengebied, en niet op een industrieterrein."

Last onder dwangsom

De omwonenden besloten daarop handhavingsverzoeken bij de gemeente in te dienen. De units, de zandopslag en een metershoge illegale zendmast verdwenen. Kamst kreeg een dwangsom opgelegd, waarna hij een verzoek bij de gemeente indiende met als doel legalisering van zijn activiteiten.

Inmiddels ligt er een aangepaste aanvraag, met een beperkt aantal activiteiten. Tot schrik van de bewoners maakt de zandopslag daar ook weer deel vanuit. "Want dat is hetgeen wat ons het meest dwars zit", legt Moolhuizen uit. "Want daar lag het zwaartepunt voor wat betreft de ervaren overlast."

Paasvuur

De vrees bij de buurt zit hem ook in het feit dat het opnieuw mis gaat. In het verleden is het namelijk vaker tot een botsing met Kamst gekomen. Luidruchtige feestjes op het erf hebben zich volgens omwonenden al eens voorgedaan, tot ergernis van de buren. En dan was er nog het debacle rondom het paasvuur eerder dit jaar. Kamst organiseerde dit evenement. Vijf buurtbewoners waren tegen.

De ontstane bult was in hun ogen te groot en er zat volgens hen afval in. De zaak kwam uiteindelijk terecht bij de Raad van State, waar de buurtbewoners uiteindelijk bakzeil haalden. Een van de buren is inmiddels verhuisd. "Het is een historie van het opzoeken van grenzen", verzucht Moolhuizen.

Een deel van de buurtbewoners laat weten sowieso bezwaar aan te tekenen, zodra het gewijzigde bestemmingsplan wordt voorgelegd.

Niet te zuinig

Jeroen Kamst laat weten dat hij geprobeerd heeft om met de buurtbewoners om tafel te gaan, maar dat deze dat niet zagen zitten.

Wat betreft de overlast wijst hij op het karakter van de Ericasestraat: buiten de bebouwde kom en door agrarisch gebied. "Daar rijden heel veel auto's en vrachtwagens langs. Niet te zuinig. Maar daar heeft niemand last van. Behalve als er wordt afgeslagen op mijn oprit."

Verder zijn er in de vernieuwde aanvraag heel wat zaken uitgestreept. "Daar heb ik samen met de gemeente goed naar gekeken." Volgens hem had het ook een andere kant kunnen opgaan. "Als hier een grote akkerbouwer met duizend hectare aan land had gezeten, dan was het wat de bedrijvigheid betreft nog veel drukker geweest."

Slecht nageleefd

Het bedrijf van Kamst werd deze week nog besproken tijdens de commissievergadering van de gemeente Emmen. Het leeuwendeel van de partijen had geen bezwaar tegen de plannen van Kamst. Volgens Marcel Poelman ging het om een bedrijf dat er netjes bij lag. Het plan paste binnen het huidige beleid.

Martine Stulp (D66) beschouwde de ongerustheid van de buurt als een signaal. Ze vroeg aan het college wat er aan handhaving mogelijk was, als er toch sprake zou zijn van meer verkeersbewegingen dan afgesproken. GroenLinks toonde zich de meest uitgesproken tegenstander en wees op het feit dat in het verleden regels slecht werden nageleefd.

80 tot 90 procent

Wethouder René van der Weide laat weten dat er veel overleg met alle betrokkenen heeft plaatsgevonden. Maar de partijen liggen volgens hem 'redelijk ver uit elkaar.' Desondanks valt het plan binnen de lijntjes wat betreft ruimtelijke impact en milieu- en geluidsnormen. "Maar Kamst weet dat hij onder een vergrootglas ligt", aldus de wethouder.