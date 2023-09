Politie onderzoekt mishandeling na dorpsfeest Ruinerwold

De politie onderzoekt een mishandeling in Ruinerwold. Drie mannen zouden een minderjarige jongen afgelopen weekend in elkaar hebben geslagen.

Het slachtoffer heeft bij de politie gemeld in de nacht van vrijdag op zaterdag te zijn mishandeld door drie volwassen mannen. Dat was na een feestavond van het Zomerfeest Ruinerwold. Het slachtoffer is een 17-jarige jongen uit het dorp.