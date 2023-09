Middeleeuwse muurschilderingen Magnuskerk Anloo in gevaar door zwarte aanslag

De aanslag wordt veroorzaakt door jarenlange vochtophoping in de muren van de kerk. Het water duwt zouten die in het metselwerk zitten naar buiten. Deze zogeheten zoutuitbloei is normaal gesproken wit, maar door roet en ander vuil in de muur kleurt het in de Magnuskerk zwart. Het vuil en zout tast de verf van de schilderingen aan.