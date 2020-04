Emmen doet portemonnee verder open voor bestrijding eikenprocessierups

Daarnaast wil wethouder René van der Weide er nog eens eenmalig 200.000 euro tegenaan gooien. "Maar dat geld is er op dit moment niet. Dat betrekken we in de discussie voor de begroting van volgend jaar."

Met die twee ton moet de biodiversiteit in de stad Emmen en de omliggende dorpen worden vergroot. "Minder strak gemaaide gazons, maar wat bloemrijker. Of bijvoorbeeld met wat meer struiken, om de natuurlijke vijand van de rups te lokken. Dit zijn maatregelen voor de langere termijn." In totaal gaat het om vier hectare grond, waar meer vogels en insecten op af moeten komen.

60.000 eiken

Emmen telt in verhouding veel eikenbomen, namelijk zestig procent van het totale aantal bomen in de gemeente. Dat komt neer op zo'n 60.000 eiken. "Het probleem met de eikenprocessierups wordt steeds groter en ook moeilijker te beheersen. Daarom gaan we een extra bestrijdingsploeg inzetten dit jaar."

Om de ontwikkeling van de rups op de korte termijn tegen te houden, worden bomen met een biologisch middel bespoten. Ook worden nesten geruimd. "Dat doen we op plekken waarvan wij denken dat het 't hardst nodig is. Denk aan scholen, drukke fietsroutes en winkelcentra. Daar waar veel mensen samenkomen." De bestrijding begint naar verwachting half mei en duurt tot en met juli.

Discussie

Vorig jaar was er wel eens wat discussie met inwoners over de aanpak van de gemeente. "Want iedereen vindt natuurlijk de boom naast zijn woning het belangrijkst. Dat is ook logisch. Maar we kunnen niet alle bomen aanpakken. Ook dit jaar ga ik dus mensen teleurstellen. Je wilt het probleem helemaal oplossen, alleen de realiteit is dat dat niet kan. Zo goed mogelijk beheersen wel."

Van der Weide geeft aan dat zijn gemeente, met de extra bestrijdingsploeg, zo'n 6500 bomen aan kan pakken. Ongeveer een derde van het totaal. "We moeten dus kritisch zijn."

Anders maaien

De 200.000 euro voor het vergroten van de biodiversiteit laat dus nog even op zich wachten, dit jaar begint de gemeente al wel met een andere manier van maaien. "Zo gaan we het maaisel bijvoorbeeld langer laten liggen en gaan we in een aantal etappes maaien. Alles om de biodiversiteit te vergroten."