Virologen: Geen vakantie deze zomer naar Italië of Spanje

Geen festivals komende zomer, horeca moet langer dicht blijven, net als bioscopen en een vakantie naar Italië of Spanje zit er deze zomer niet in. Drie Nederlandse virologen denken dat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus heel langzaam worden afgebouwd.

"Je moet een heleboel maatregelen volhouden, totdat je het virus helemaal onder controle hebt. Want als je ermee stopt neemt de verspreiding direct weer toe", zei directeur Jaap van Dissel van het RIVM gisteren tegen de Tweede Kamer.

'Uitermate voorzichtig zijn'

Viroloog Mariet Feltkamp van het LUMC Leiden is het daarmee eens, zo zegt ze tegen de NOS. "Je moet uitermate voorzichtig zijn met maatregelen loslaten." Pas in juli komt er volgens haar misschien weer wat ruimte om maatregelen af te bouwen. Zij verwacht dat dat in fasen zal gaan, waarbij evenementen en horeca als laatste worden vrijgegeven.

Première nieuwe James Bond

Viroloog Bert Niesters van het UMC Groningen sluit zich daarbij aan. Het zal volgens hem ook lang duren voordat bioscopen weer open gaan en er festivals worden gehouden. "Misschien dat de nieuwe James Bond in november wel in première kan." Wel denkt hij dat je maatregelen beter kunt richten, naarmate je meer kennis vergaart. Hij kan zich zo voorstellen dat restaurants eerder open zullen mogen dan drukke popzalen, al dan niet met meer ruimte tussen de tafels. Een vakantie naar Italië of Spanje in de zomervakantie lijkt hem in ieder geval niet verstandig.

Scholen binnenkort weer open?

Voor scholen en kinderdagverblijven kunnen de maatregelen mogelijk binnenkort al versoepelen. Als uit onderzoek blijkt dat kinderen de ziekte nauwelijks doorgeven, dan zouden deze binnenkort weer open kunnen. Daarna is volgens Feltkamp het einde pas echt in zicht als er een werkend vaccin beschikbaar is of als je zeker weet dat een groot percentage van de bevolking immuun is.

Voorlopig zijn de maatregelen tot 28 april verlengd. Volgens viroloog Eric van Gorp van het Erasmus MC in Rotterdam is dat een goede keuze. Tegen die tijd is er volgens hem nieuwe informatie beschikbaar. "Het is goed om een redelijke termijn te hebben, waarna je het effect ziet van de maatregelen en eventueel kan overgaan tot aanpassingen." Want een ding is volgens hem duidelijk. In mei zijn we nog niet klaar met het coronavirus.