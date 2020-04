IT-bedrijf Tynaarlo doneert tablets aan UMCG

Toen het UMCG afgelopen weekend een oproep deed voor het doneren iPads, stuurde Tamara Hattu een bericht in de groepsapp van het IT-bedrijf. "Collega's reageerden allemaal heel snel. Afgelopen weekend heb ik het idee opgepakt en nu brengen we dertig iPads naar MartiniPlaza in Groningen." Bij de evenementenhal is een speciale ruimte opgezet waar men beschermende materialen zoals mondkapjes en pakken, maar ook tablets in kan leveren.

Positieve reacties

Op het berichtje van Hattu kwamen positieve reacties, vertelt collega Marieke Ploegh. "Iedereen ging thuis meteen op zoek naar een tablet die te missen was. Dat ging heel snel en nu liggen ze al hier in Tynaarlo." De werknemers konden één voor één hun tablet naar het werk brengen, want ook hier geldt: anderhalve meter afstand en niet te veel mensen in dezelfde ruimte.

Hattu weet uit persoonlijke ervaring hoe eenzaam het kan zijn op de intensive care. Haar schoonvader en zwager lagen, voordat het coronavirus uitbrak, op de IC. "Ik heb in korte tijd twee dierbaren op de IC bezocht en ik weet hoe waardevol het is dat mensen contact blijven houden met hun vader, moeder, broers en zussen."

Meerdere donaties

Niet alleen in Tynaarlo worden iPads ingezameld. Ook bijvoorbeeld CKC Drenthe in het noorden van onze provincie heeft deze week 65 iPads aan het UMCG gedoneerd. Nadat Robert de Witt van het CKC Drenthe de oproep van het UMCG zag, stak hij de handen uit de mouwen. "Het CKC heeft 30 kindcentra in heel Drenthe. Daar maken we gebruik van de iPads. We zochten uit welke iPads we konden missen en daar zijn dus 65 uitgekomen."

De tablets worden gedoneerd, dat betekent dat de organisaties de apparaten niet meer terugkrijgen. Zowel bij New Nexus als bij het CKC vinden ze het fijn dat ze het ziekenhuis hiermee kunnen helpen. "Ik denk dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen in deze tijd", vertelt De Witt. "Ik vind het mooi dat wij dat op deze manier kunnen doen."

Het UMCG heeft aangegeven 46 stuks nodig te hebben. De inzamelactie loopt nog steeds. Er is nog niet bekend wat er met de overtollige tablets gedaan wordt.

Eerder doneerde ook al een ander bedrijf uit Tynaarlo dertig tablets aan het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.

Zo'n dertig ingezamelde tablets voor IC-patiënten in het UMCG (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)