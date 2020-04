GP van Frankrijk geschrapt, TT Assen wacht af

Ook de Grote Prijs van Frankrijk zal het WK-seizoen in de MotoGP niet openen. Organisator Dorna en motorsportbond FIM maakten donderdag bekend dat de wedstrijd, die op 17 mei op het circuit van Le Mans zou worden verreden, niet doorgaat. Eerder werd bij de openingswedstrijd in Qatar al alleen in de Moto2 en Moto3-klassen gereden en verdween de GP van Jerez van de kalender. Voorlopig prijkt de TT van Assen eind juni daar nog wel op.

"Wij weten net zo veel als iedereen", zegt Peter Schorer, manager marketing en communicatie van het TT-circuit. "De situatie in Frankrijk met het coronavirus bevindt zich nog in de overtreffende trap, dus het is geen verrassing dat die wedstrijd eruit gaat." Over de TT geen nieuws. "Wij volgen de adviezen van het RIVM en de wetgeving van het ministerie. We hebben meer evenementen en moeten gewoon afwachten wat er na 28 april en na 1 juni weer mogelijk is. Daarbij zijn we ook afhankelijk van besluiten van de internationale organisaties."

De TT wordt dit jaar verreden op 28 juni. "Wij gaan door met de voorbereidingen, maar je moet ook bedenken of Nederland er tegen die tijd wel aan toe is om naar grote evenementen te gaan. En hoe de internationale organisaties er in staan. Er kunnen bijvoorbeeld coureurs zijn die hun land niet uit kunnen en dus niet kunnen deelnemen."

Schorer stelt dat er op dit moment belangrijkere zaken aan de orde zijn dan sport. "Maar wij moeten wel voorsorteren als het gaat om de situatie erna. Gaat de TT door? Eventueel op een later tijdstip? In theorie is alles mogelijk."