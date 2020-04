Een nieuwe Drentse ziekenhuispatiënt door corona

De afgelopen 24 uur is er een nieuwe Drentse coronapatiënt opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een inwoner uit de gemeente Westerveld, blijkt uit cijfers van het RIVM.

Het totaal aantal patiënten uit Drenthe dat is opgenomen in het ziekenhuis komt daarmee op 44. Landelijk steeg het aantal ziekenhuisopnames met 625 naar 5784. In Nederland steeg het aantal doden als gevolg van het coronavirus met 166 naar 1339.

Tot gisteren overleden er in ieder geval vijf inwoners van Drenthe aan het virus. Sterfgevallen worden vaak pas een of meerdere dagen later door de GGD doorgegeven aan het RIVM.

Andere cijfers

Het aantal vastgestelde besmettingen in Drenthe steeg van 146 naar 160. Volgens de GGD geven die cijfers echter geen compleet beeld, omdat niet alle mensen met ziekteverschijnselen getest worden. Volgens de GGD geven de cijfers van het aantal mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis met het coronavirus een realistischer beeld. "Deze cijfers geven een trend aan en laten zien hoe het met het beleid gaat", zo schrijft de GGD op de website.