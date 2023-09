Renovatie sportpark Odoorn weer duurder: half miljoen nodig voor clubgebouw

De renovatie van het Harm Kuiper-sportpark in Odoorn blijkt toch weer duurder uit te vallen. Eerder was er al één miljoen euro extra nodig. Nu hebben de verenigingen 538.000 euro extra nodig voor de realisatie van het clubgebouw. De totale kosten voor de renovatie komen nu uit op ruim 4,5 miljoen euro.

Het sportpark in Odoorn wordt momenteel flink onder handen genomen. Zowel tennisbanen als de voetbalvelden worden gerenoveerd. De tennisvereniging TC Okko en voetbalvereniging HOVC krijgen straks één gezamenlijk clubgebouw. Beide verenigingen dragen 350.000 euro bij.

Inflatie

Hiervoor was 1,7 miljoen euro geschat, maar nu blijken de kosten uit te komen op ruim 2,3 miljoen euro. Inflatie doet personeelskosten en de prijzen van bouwmaterialen oplopen, schrijft de gemeente aan de raad. Ook wordt het gebouw groter, vanwege technische installaties. Verder is er gerekend met een te lage prijs per vierkante meter, aldus het college.