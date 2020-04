Edwin Bouman nieuwe trainer DOS'46

Kort nadat de vijfde speler van DOS'46, Jelmer Jonker, zijn afscheid aankondigde bij de club heeft de Nijeveense korfbaltrots eindelijk weer wat goed nieuws te melden. De club presenteerde een nieuwe trainer: Edwin Bouman. Hij komt over van AW.DTV waar hij vier jaar lang de eindverantwoordelijke was.

Met Bouman als hoofdcoach promoveerde AW.DTV op het veld naar de Ereklasse, waar het zich wist te handhaven en in de zaal bereikten de Amsterdammers in de Hoofdklasse tweemaal de play-offs. Eerder was de inwoner van Bennekom als hoofdcoach actief bij De Meeuwen en KZ/Thermo4U. Verder verzorgde hij trainingen aan de talenten van DVO/Accountor en was hij technisch adviseur bij Spirit en EKCA.

Bouman volgt Pascal Zegwaard op, die in februari werd ontslagen.

'Ik kijk er naar uit om in de ambiance van De Eendracht aan het werk te gaan'

"Ik ben erg blij bij een mooie club als DOS'46 aan de slag te mogen gaan. Als speler was het altijd lastig om in de Eendracht te spelen je voelde echt dat DOS'46 met het publiek een negende man had en ik kijk er enorm naar uit om in die ambiance te mogen gaan werken en mijn steentje bij te dragen aan het bouwen aan de toekomst van DOS'46. Als trainer/coach wil ik het uiterste uit m'n spelers en speelsters halen en we gaan er alles aan doen om dit te laten leiden tot sprankelende wedstrijden en uiteraard de gewenste resultaten", aldus Bouman op de website van DOS'46.

Naast het aantrekken van Bouman heeft DOS'46 de contracten met assistent-coach Rick Wessel en DOS'46 2-coach Wilbert Leendertse met een jaar verlengd.

