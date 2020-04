Mooi lenteweer in aantocht: temperatuur stijgt tot 18 graden

De wintertrui kan de kast in en t-shirts mogen tevoorschijn worden gehaald. Zondag kan de temperatuur in de Drenthe oplopen tot 18 graden.

Zaterdag kondigt dat mooie weer zich volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag al aan. "Eerst hebben we een heldere nacht, waar de temperatuur nog net onder het vriespunt kan duiken. Maar de zon is al vrij krachtig en daardoor warmt het dan al op tot zo'n 12 graden in de middag. We krijgen heerlijk lenteweer."

Een dag later zal het kwik van de thermometer nog verder stijgen. "'s Ochtends is het dan stralend blauw, 's middags krijgen we wat stapelwolken. Maar met 18 graden is het lekker warm." Het goede nieuws is dat het mooie lenteweer ook in de dagen daarna dankzij een hogedrukgebied in het oosten en een zuidenwind aanhoudt.

De tuin in

Dat lenteweer nodigt uit om er op uit te trekken, maar dat is geen goed idee in deze coronatijd. Natuurliefhebber Van der Zwaag heeft enkele tips. "Ik ga rustig in de tuin werken, een beetje snoeien en een kopje koffie met het gezin buiten drinken. Daarnaast denk ik dat ik er ook nog wel even op de fiets op uit trek. Op die manier ontmoet je weinig andere mensen en blijf je op ruime afstand van elkaar."

In de tuin, maar ook op de fiets, gaat Van der Zwaag genieten. "Ik ga de komende dagen kijken wat er met de natuur gebeurt."