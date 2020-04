Verslavingszorg elke dag bereikbaar in coronatijd

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) heeft haar dienstverlening uitgebreid in verband met alle maatregelen rondom het coronavirus. Zo is de Verslavingszorg in ieder geval tot 28 april zeven dagen in de week bereikbaar. Ook zetten ze meer personeel in.

Daarnaast heeft VNN haar dienstverlening aangepast. Mensen die normaal via de polikliniek behandeld moeten worden, krijgen nu de behandeling via een beeldbel-verbinding. Mocht de patiënt ernstig ziek zijn, komt de behandelaar aan huis. "Allemaal volgens de richtlijnen van het RIVM krijgen alle patiënten van de Verslavingszorg zorg op maat", laat Eveline Molenaar van VNN weten.

Groepsbehandelingen gaan niet door op locatie. "Soms proberen we het wel met beeldbellen, maar we hebben ook instructiefilmpjes gemaakt voor de naasten. Mensen zitten bovenop elkaar in deze tijd, op deze manier kunnen we naasten instructies geven."

Effect op de doelgroep

Volgens Molenaar verschilt de zorg in coronatijd met de normale zorg. "Sommige cliënten ervaren meer rust, omdat er minder prikkels zijn. Andere mensen gaan juist meer drinken of gebruiken. Dat gebeurt dan uit verveling of stress.

Ook gaan mensen meer gebruiken, omdat er meer kans is op geweld binnen gezinnen." Toch kan Molenaar niet zeggen wat voor effect het coronavirus op de doelgroep heeft. "Dat beeld hebben we pas over een tijdje."