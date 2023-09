Basisschool 't Echtenest van de ondergang gered: 23ste leerling is binnen

Het waren onzekere tijden voor de Echtense basisschool 't Echtenest. Wanneer er voor 1 oktober geen nieuwe leerling bij zou komen, zou de school moeten opdoeken. Maar het nieuwe schooljaar is amper begonnen of de nieuwe leerling dient zich al aan. De school kan daarom ook volgend jaar blijven bestaan.

"Yes", dacht koepeldirecteur Bas Guchelaar, toen de ouders van de nieuwe leerling zich onlangs bij hem meldden. "Dit is ontzettend mooi nieuws." Het afgelopen half jaar was de sluiting die 't Echtenest boven het hoofd hangt het gesprek van de dag, zegt hij.