Op zoek naar de oliekever

Nu roept het EIS Kenniscentrum Insecten mensen op om uit te kijken naar de oliekever. Het gaat niet goed met de insecten in ons land maar het aantal waarnemingen van de oliekever lijkt de laatste tijd toe te nemen. Om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van het dier zijn meer waarnemingen nodig.

Twee soorten

In ons land leven meerdere soorten oliekevers maar de oproep geldt alleen voor de blauwe (Meloe violaceus) en de gewone oliekever (Meloe proscarabaeus). Deze soorten worden vooral in het zuiden en oosten van Nederland gezien. Sinds enkele jaren neemt het aantal waarnemingen in het westen en noorden toe. Het is nog niet duidelijk of het aantal kevers daadwerkelijk toeneemt of dat er meer mensen aan het zoeken zijn.

Verschil tussen blauw en gewoon

De blauwe van de gewone oliekever onderscheiden vergt wat inspanning. Het verschil zit hem niet in de kleur zoals de naam doet vermoeden. Beide kevers kunnen metaalblauw gekleurd zijn. De volgende kenmerken maken wel het verschil: de gewone oliekever heeft een dicht en grof gestippeld halsschild met een bijna rechte achterrand. De blauwe oliekever heeft een spaarzamer en fijner gestippeld halsschild met een iets ingesneden achterrand.

Irritatie

De oliekever dankt zijn naam aan de irriterende vloeistof die volwassen dieren uitscheiden als zij verstoord worden. Deze 'olie' kan ongemak en soms zelfs brandwonden veroorzaken. Dus pas op dat je de kever niet verstoord of aanraakt tijdens het bekijken.

Parasitaire larven

De oliekever leeft van planten en bloemen. De larven parasiteren op wilde bijen. In het vroege voorjaar zetten de vrouwtjes grote hoeveelheden eitjes af op plekken waar veel wilde bijen komen. De larven hebben zes pootjes waarmee ze naar bloemen en planten in de buurt klauteren.

Daar wachten ze in grote klonten op een onfortuinlijke bij die juist die bloem of plant uitkiest om nectar of stuifmeel te verzamelen of om even uit te rusten. De larven klampen zich aan de bij vast en reizen zo mee naar het nest waar ze zich tegoed doen aan de voedselvoorraad en eitjes.

Indicator

Een volwassen oliekever is kwetsbaar. Hij is groot en zwaar en kan zich niet vliegend verplaatsen. Wanneer er in zijn leefgebied intensief gemaaid of begraasd wordt, bestaat de kans dat hij het niet overleefd. Bovendien is zijn voortbestaan afhankelijk van omvangrijke populaties wilde bijen. Het aantal oliekevers in een gebied is daarom een goede indicator voor waardevolle en stabiele (natuur)terreinen.

Juiste tijd

Kansrijke plekken om oliekevers te vinden zijn die gebieden waar veel wilde bijen leven. De kevers zijn vooral tussen half maart en eind mei actief. De larven zijn van eind april tot eind mei te vinden op planten en op de bijen. Denk erom dat je anderhalve meter afstand houdt van andere wandelaars wanneer je de natuur intrekt om oliekevers te zoeken.

Waarnemingen

Is het gelukt en heb je een of meerdere oliekevers gevonden? Maak dan duidelijke foto's van de hele kever en van het halsschild en geef je waarneming door via de website Waarneming.nl of stuur een mail naar linde.slikboer@naturalis.nl.