Thuis genieten van de natuur

De boswachters werken namelijk door, uiteraard conform de richtlijnen van het RIVM. Want het is lente en er is genoeg te doen in het bos.

Op verzoek

De nieuwe Facebookpagina van Staatsbosbeheer is bedoeld om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te houden. De boswachters plaatsen er regelmatig mooie foto's, filmpjes en leuke doe-tips voor thuis met de kinderen. Je kunt zelf ook doorgeven waar je meer van wil weten of zien. De boswachter gaat dan speciaal voor jou op pad.

Denk erom

Als je zelf naar buiten gaat, denk dan aan de volgende richtlijnen:

- Maak met de fiets of te voet een ommetje in de eigen omgeving; ga niet met de auto op pad.

- Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en vermijd drukke plekken en drukke tijdstippen.

- Heb jij of een gezinslid griepverschijnselen of verkouden, blijf dan thuis.

Uit voorzorg heeft Staatsbosbeheer bepaalde plekken afgesloten waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, zoals de vogelkijkhut in Witteveen.