Asser raadslid Jerke Setz op kandidatenlijst ChristenUnie

Raadslid Jerke Setz uit Assen staat twaalfde op de conceptkandidatenlijst van de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen in november. De 25-jarige politicus werd vorig jaar verkozen in de gemeenteraad. Verder is Setz secretaris van PerspectieF, de jongerentak van de ChristenUnie.

Ook demissionair landbouwminister Piet Adema is verkiesbaar, maar hoeft als 45ste niet te rekenen op een entree in de Tweede Kamer. Adema was eerder waarnemend burgemeester in Tynaarlo (2013-2014) en Borger-Odoorn (2014-2015). Daarvoor was hij gedeputeerde in Friesland.

Als een van de lijstduwers hoopt Adema stemmen te trekken zonder een plek in de Tweede Kamer te ambiëren. Bekende hoogleraar Beatrice de Graaf staat met plek 50 ook onderaan de lijst.

Kandidaten uit het Westen

De ChristenUnie heeft met name kandidaten uit Noord- en Zuid-Holland hoog op de conceptkandidatenlijst gezet. In de top vijf woont alleen Alwin te Rietstap (plek vier) ergens anders, namelijk in het Overijsselse dorp Kloosterhaar.

Verder bevat de kandidatenlijst weinig verrassingen. Na lijsttrekker Mirjam Bikker (Gouda) volgen Kamerleden Pieter Grinwis (Den Haag) en Don Ceder (Amsterdam) op plek twee en drie. Hun fractiegenoot Stieneke van der Graaf komt met een negende plek veel lager op de lijst.