Schoolexamens moeten doorgaan: 'Anders geen diploma'

"Een hoofdpijndossier", zo noemt bestuurder Albert Weishaubt van het Roelof van Echten College in Hoogeveen het organiseren van het schoolexamen dit jaar. "Maar we ontkomen hier niet aan. Als leerlingen geen schoolexamen doen, krijgen ze geen diploma. Daarom gaan onze examens door, maar we hebben maatregelen genomen."

De drie locaties van van het Roelof van Echten College staan al enkele weken leeg. Maar daar komt vanaf maandag verandering in. In kleine groepen van maximaal achttien leerlingen gaan scholieren hier hun schoolexamen doen.

Diploma halen

De landelijke examens zijn afgelast. Maar om toch een diploma te kunnen halen, moeten leerlingen wel het schoolexamen afleggen. "We hebben zo'n honderd leerlingen op mavo-, havo- en vwo-niveau die schoolexamen moeten doen", vertelt Weishaubt. "Die kunnen niet allemaal tegelijk naar school toe komen. Daarom hebben we ervoor gekozen om met groepen van maximaal achttien leerlingen te werken. Zij kunnen in de grootste lokalen en kantines schoolexamen doen, waarbij ze minimaal anderhalve meter afstand van elkaar houden. Met deze maatregelen willen we de veiligheid van de kinderen en hun omgeving garanderen."

Dankzij de kleine groepen denkt de scholengemeenschap ook te kunnen voorkomen dat leerlingen op schoolpleinen gaan samenscholen. "Maandag zullen we tijdens de eerste dag van de schoolexamens kijken of de maatregelen die we hebben genomen werken. Anders zullen we zaken moeten gaan veranderen", aldus Weishaubt.

Goed voorbereid

De schoolexamens worden bij de Hoogeveense scholengemeenschap verspreid over twee weken, waar ze normaal in een kortere periode worden afgenomen. De leerlingen weten inmiddels op welke dag zij welk examen moeten doen. Ondanks dat zij al enkele weken thuiszitten, is de schoolbestuurder ervan overtuigd dat ze goed zijn voorbereid. "Een groot deel van de schoolexamenstof is al voor deze crisis behandeld. Daarnaast hebben we de leerlingen gewaarschuwd niet in de vakantiemodus te schieten. Zij nemen dit examen serieus."

Als iedereen geslaagd is, dan ben ik zielsgelukkig Albert Weishaubt

Weishaubt is blij als de schoolexamens erop zitten en alle leerlingen zijn geslaagd. "Dan ben ik echt zielsgelukkig. Deze coronacrisis legt toch een bepaalde spanning op iedereen. Niet alleen op de scholieren, maar ook op de leraren. Zij hebben de afgelopen periode geprobeerd om zo goed mogelijk op afstand les te geven. Dat gaat goed, maar is niet gewenst."

Regels schoolexamens

De Rijksoverheid heeft regels opgesteld voor de schoolexamens. Die kunnen doorgaan mits de scholen de richtlijnen van het RIVM, waaronder de afstand van 1,5 meter tussen de leerlingen en leraren, in acht kunnen nemen.

Bij het wachten voor en na afloop van het examen dient het samenscholingsadvies in acht genomen te worden. Dit betekent dat de school moet zorgen dat niet alle leerlingen op het schoolplein rondhangen voordat ze naar binnen kunnen en dat er duidelijke bewegwijzering is zodat er geen opstopping in de hal optreedt. Verder dient het aantal leerlingen per lokaal dusdanig beperkt te worden, dat er steeds 1,5 meter afstand kan worden gehouden, ook ten opzichte van de surveillerende docent.

Alternatieve examens op Gomarus College

Op het Gomarus College in Assen geen klassikale schoolexamens. "We hebben net een videoconferentie met docenten gehad en daarbij hebben we gekeken naar de eisen die worden gesteld", vertelt locatiedirecteur Johan Leever. "We hebben nog een toetsweek en die toetsen worden tot de meivakantie op een alternatieve manier gegeven, bijvoorbeeld op digitale wijze. Daarvoor bestaan programma's met een tijdslot, zodat een toets na een uur ook echt afgelopen is."

Met dertig leerlingen die schoolexamen moeten doen, is het Gomarus College in Assen een kleinschalige school. "Dat maakt het voor ons ook wel iets eenvoudiger in deze tijden", erkent Leever. "Maar er blijft voldoende werk over. Alle onvoldoendes zijn in beeld, dus we weten wat leerlingen moeten doen. En daarin ondersteunen wij de kinderen. Zo hebben we vijftig laptops uitgeleend. Maar we kennen ook gezinnen waar de situatie om te leren vrij ingewikkeld is, met een puber en misschien enkele kleuters in huis. Voor die leerlingen is onze school nog open."

LAKS: Liever geen klassikale schoolexamens

Bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zien ze liever niet dat er groepsgewijs schoolexamens worden afgenomen. Tegelijkertijd beseffen ze daar ook dat dat officieel wel mag. "Wij hebben verschillende signalen van leerlingen gehad die zich niet veilig voelen in deze situatie", zegt een medewerker.

"Maar tegelijkertijd willen we ook de mogelijkheid dat scholieren hun diploma halen. Wij vinden dat scholen dit op een zo verantwoordelijk mogelijke manier moeten doen. Als dat inhoudt dat zij zich aan de richtlijnen houden van kleine groepen, minimaal anderhalve meter afstand en het desinfecteren van de ruimte natijd, dan moeten we dat accepteren. Maar als scholieren echt niet durven, dan vinden we dat er een andere oplossing voor hen moet worden gevonden."