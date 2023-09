Vergunning Akka's Ganzenparadijs ingetrokken, eigenaren staan paf

De tijdelijke vergunning van Akka's Ganzenparadijs die zo'n twee jaar geleden door de gemeente Coevorden is afgegeven, is onwettig. Dat bleek bij de bestuursrechter in Groningen.

Naar de zitting kwamen zowel de eigenaren van de vogelopvang in Dalen als vertegenwoordigers van de gemeente. Ook omwonenden en land- en tuinbouworganisatie LTO deden hun zegje over het al dan niet terechte toewijzen van de vergunning.

"Wat een volle bak. We dachten dat we alleen met de gemeente in gesprek zouden vandaag", zei de eigenaar van het ganzenparadijs.

Een overbrugging

De huidige vergunning van de vogelopvang duurt twee jaar en loopt begin oktober af. Het is een tijdelijke vergunning met ingebouwde voorwaarden die niet met Akka's Ganzenparadijs zijn besproken.

Voorbeelden zijn het afbreken van een grondwal, waarbinnen de dieren moeten leven. Het niet mogen houden van pauwhanen en een maximum aantal vogels zijn andere waarborgen.

Dwangsom

De eigenaren zijn het niet met de voorwaarden eens en hebben bezwaar aangetekend. De gemeente legde hen eerder voor het niet naleven van de voorwaarden een dwangsom van 10.000 euro op. Ook hiertegen maakten de eigenaren bezwaar.

Volgens de LTO zou de vergunning door procedurefouten niet rechtsgeldig zijn. Tot ieders verrassing beaamde de woordvoerster van de gemeente dit tijdens de rechtszaak. Ze was alle processen nog eens nagelopen en er was in elk geval één keer een wettelijke termijn overschreden.

Zonder vergunning

De gemeente trok daarop per direct de vergunning in. Daardoor verviel weliswaar de dwangsom, maar de vogelopvang weet nu niet waar het aan toe is. De eigenaren beschikken immers niet meer over een vergunning.

"We hebben gehandeld op advies van de gemeente, wat valt ons dan te verwijten?'', zei een mede-eigenaar. "We weten niet waar we aan toe zijn."

Communicatie

Wat betreft de vergunningaanvraag valt de opvang tussen wal en schip. "We zijn geen bedrijf met dieren, we hebben geen verdienmodel. We vangen dieren op, die nergens anders meer terecht kunnen", legt ze uit. Er is volgens haar te weinig duidelijk waaraan ze nu moeten voldoen.