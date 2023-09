PvdA-Kamerlid wil opheldering over uit elkaar halen Pakistaans homostel in azc Hoogeveen

Tweede Kamerlid Kati Piri (PvdA) heeft vragen gesteld over het uit elkaar halen van het Pakistaanse homostel in het asielzoekerscentrum in Hoogeveen. RTV Drenthe berichtte over de Pakistaanse Ali en Radja, die elkaar in het azc leerden kennen. Omdat de homoseksualiteit van Ali niet aannemelijk is gemaakt volgens de IND, wacht hij nu in de gevangenis op uitzetting.

Ali en Radja leerden elkaar in november 2019 kennen in het azc in Hoogeveen, nadat ze allebei afzonderlijk uit Pakistan waren gevlucht. Daar is homoseksualiteit strafbaar.

Het stel heeft hun partnerschap laten registreren en dat zorgt nu voor problemen. De IND liet aan Ali weten dat de homoseksuele geaardheid niet aannemelijk is gemaakt en de rechter ging daarin mee. Want, zo redeneerde de rechter, bij partnerschapsregistratie wordt geen onderzoek gedaan naar de geaardheid van de betrokkenen. Gevolg is dat de asielprocedure van Ali is stopgezet.

Gewicht

Voor PvdA'er Piri aanleiding om opheldering te vragen. Want, zo wil ze onder andere van staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) weten, hebben huwelijken en geregistreerde partnerschappen hetzelfde gewicht in de beoordeling van een asielprocedure?

Ook bij geregistreerde partnerschappen wordt bij het aangaan vooraf gecontroleerd of er geen sprake is van een schijn-geregistreerd partnerschap, stelt Piri. Hoe kan het dat volgens de IND de geaardheid van Ali niet aannemelijk is gemaakt? En strookt het besluit om het stel uit elkaar te halen wel met het Europees Verdrag voor de Recht van de Mens, vraagt het Kamerlid zich af.