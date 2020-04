Meppel trekt 250.000 euro uit voor verbreding sluis Kornwerderzand

De sluis bij het Kornwerderzand ligt in de Afsluitdijk en is 14 meter breed. Voor grote schepen is dit niet breed genoeg waardoor zij niet de sluis kunnen passeren. Dit heeft gevolgen voor Noord-, Oost en Midden-Nederland waaronder ook voor de gemeente Meppel, die juist hard werkt aan de verbetering van de haven en vaarroutes. Burgemeester Richard Korteland sprak eerder over duizenden banen die door de verbreding van de sluis zouden kunnen ontstaan.

In 2027 moet gestart worden met de verbreding van de Kornwerderzandsluis. In totaal wordt er door de gemeenten Meppel, Zwolle en Kampen, Rijkswaterstaat en de provincies Overijssel en Friesland 225 miljoen euro bij elkaar gelegd waarin bedrijfsinvesteringen nog niet meegenomen zijn. Die zouden nog een extra 110 miljoen euro voor het project opleveren.

Snel duidelijkheid

De plannen van het project Kornwerderzand maken deel uit van een grotere verzameling van havenontwikkelingen waar de overheid snel duidelijkheid over wil. Daarom komt de gemeente Meppel, ondanks dat alle gemeenteraadsvergaderingen nog zijn uitgesteld, toch al met een voorstel voor de gemeenteraad.

Een ander plan waar de gemeente Meppel hard aan werkt is het onderzoek naar uitbreiding van haar eigen haven. Met name bedrijven in sectoren als veevoer, beton, zand- en grind hebben extra ruimte nodig omdat bedrijfskavels langs diep vaarwater schaars zijn in de regio.

Samenwerking gemeente Staphorst

De gemeente Meppel wil deze uitbreiding al een langere tijd op grond van de gemeente Staphorst doen. Een rapport van Bureau Buiten adviseerde eerder daarvoor de locatie tussen de Oeverlandenweg en het Meppelerdiep, maar de economische haalbaarheid van het plan moet volgens wethouder Henk Ten Hulscher nog verder worden onderzocht voordat er een klap op kan worden gegeven.

"Het gaat met name over in welke constructie we dit met de gemeente Staphorst gaan organiseren. Gaat de gemeente Meppel een stuk haven 'annexeren'? Of kunnen we dat het beste doen door een gemeenschappelijke partner hiervoor te vragen?"

Stikstofcrisis

Hierbij volgt nog een belangrijk vraagstuk waar de gemeente op dit moment haar hoofd over buigt, namelijk: brengt de stikstofcrisis de havenplannen in gevaar? "Niks is meer zeker," licht Ten Hulscher toe. "Ik weet het niet. De haven doet het goed. Recente cijfers zeggen dat de haven in Meppel meer dan 60 miljoen euro waard is, maar we moeten onderzoeken in welke mate transport via het water bijdraagt aan de stikstofuitstoot."