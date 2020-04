De Horst in Emmen vangt coronapatiënten op

De Horst valt onder de Treant Zorggroep en is onder meer een locatie voor revalidatiezorg voor ouderen. Directeur Kees Veling van Treant: "We hebben één afdeling leeggemaakt en die is geschikt en veilig gemaakt voor de opvang voor mensen met corona, daar is plek voor tien bedden. En dat kunnen we snel opschalen naar twintig, als dat nodig is."

"Verder hebben we een team samengesteld van eigen mensen die de specialistische zorg daar op zich gaan nemen. Toen bekend werd dat wij aan de slag zouden gaan als corona-opvanglocatie waren er direct personeelsleden van verschillende afdelingen die zich hiervoor hebben gemeld. Daar ben ik trots op, het is een bevlogen team", zegt de Treant-directeur.

Drie groepen

Gisteravond werd duidelijk dat vandaag de eerste coronapatiënt naar De Horst zou komen. En er volgden direct meer. Hoeveel coronapatiënten nu zijn geplaatst bij De Horst, mag de Treant-directeur niet bekendmaken.

Volgens Veling komen drie groepen mensen in aanmerking voor plaatsing bij de zorglocaties buiten de ziekenhuizen. "Het gaat om mensen die door een huisarts worden ingestuurd, omdat thuiszorg voor hen inmiddels onvoldoende of niet haalbaar is. Daarnaast gaat het om mensen die in het ziekenhuis zijn behandeld, daar zijn ontslagen, maar nog wel zorg nodig hebben. Maar ook voor coronapatiënten bij wie het einde van het leven in zicht is, is er ruimte beschikbaar bij De Horst. Op deze locatie is veel ervaring met palliatieve zorg, dus ook daar kunnen we dan ons steentje bijdragen."

'Uitbreiding hopelijk niet nodig'

Bij de zorglocatie in Emmen is nu ruimte vrijgemaakt voor de opvang van tien coronapatiënten, die gemakkelijk op te schalen is naar ruimte voor twintig mensen: "Maar we hebben al de vraag gekregen of we die opvang kunnen uitbreiden", zegt Kees Veling. "We hopen natuurlijk dat uitbreiding niet nodig is, maar we moeten daar wel zeker rekening mee houden. En we willen hier graag aan meewerken", zegt de Treant-directeur. "We onderzoeken nu wat er mogelijk is."

Volgens Kees Veling zijn er geen mensen van De Horst overgeplaatst naar andere zorglocaties om de coronazorg mogelijk te maken. Dit was binnen de eigen zorglocatie op te vangen. Mochten er meer afdelingen worden vrijgemaakt voor coronapatiënten, dan zijn er mogelijk wel overplaatsingen nodig.

Bij Treant zijn geen andere locaties in beeld voor de opvang van coronapatiënten. Kees Veling wil dit zoveel mogelijk concentreren bij De Horst. In Drenthe zijn wel meer zorginstellingen benaderd, zo gaat ook Interzorg aan de slag met de opvang van coronapatiënten. Vanaf woensdag moeten op afdelingen bij verzorgingshuis Anholt in Assen bedden klaar staan voor deze patiënten.

