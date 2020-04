Orka's uitgezet in visvijver om aalscholvers te weren

"Hij zwemt er heel mooi rustig bij", zegt Rinus Muskee van visvereniging Braamsplas uit Eext en Gieten. Hij kijkt naar een opblaasbare orka die zo'n vijftig meter verderop in het water dobbert. De visclub heeft twee neporka's in het water gelegd in een poging om de aanhoudende aalscholverrooftochten te stoppen.

"Er wordt gezegd: als er een stuk of vijf aalscholvers overvliegen en die zien die orka, dat ze dan doorvliegen", vertelt visclublid Jan Enting met enige terughoudendheid. De truc hebben ze van internet.

Harde wind

De oplettende wandelaar of visser zal zien dat er van de twee uitgezetten orka's nog maar maar een over is. "Met die harde wind vliegt dat over de kop", vertelt Enting. "We hebben ze vast met een touw en een tegel, maar hij is toch over de kop geslagen." Muskee valt hem bij: "Dan hebben nog geluk dat Jan een dikke hond heeft, want de heeft die orka weergevonden. Anders waren we die nog kwijt geweest ook." De mannen lachen.

De orka's doen hun werk nog niet zoals verwacht

Maar of de orka's heel goed hun werk doen tegen de aalscholvers valt te betwisten. Volgens voorzitter Jans Pepping blijven grote groepen aalscholvers weg, maar de individuele aalscholvers lijken niet onder de indruk van de grote opblaasvissen. "We hopen dat gedurende het seizoen, als er wat meer wordt gevist, de aalscholver wegblijft. En we hebben een oproep gedaan of er ook andere verenigingen zijn die ons kunnen helpen met het oplossen van het probleem."

100 jaar

De visvereniging, die min of meer per toeval na een jachtpartij is ontstaan, bestaat bijna honderd jaar. Voor de komende honderd jaar willen de leden graag een natuurvriendelijke oplossing voor het aalscholverprobleem. "Het is een stukje privéterrein bij het Staatsbos. Veel wandelaars genieten hier ook van, dus we willen het graag op een goede manier in stand houden", besluit Pepping. Tips zijn volgens hem meer dan welkom.

Bijna 100 jaar bestaat de visvereniging al